Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Новините 15.01.2026 г.

Чете се за: 05:47 мин.
Акценти за деня:

У НАС

Парламентът намали лихвите по студентските кредити

Парламентът окончателно прие промени в закона за кредитиране на студенти и докторанти, които облекчават младите. Лихвата по тези кредити намалява почти наполовина, от 7% на 3%. Това означава по-ниски месечни вноски и по-малко пари, върнати на банките.

Само 46 училища у нас все още нямат никакви правила за телефоните

В почти всички училища в България вече има ограничения за телефоните. По данни на Министерството на образованието и науката (МОН) в 825 училища мобилните телефони се събират преди първия звънец и се връщат след последния час. В 1391 училища има частична забрана – телефоните се оставят в началото на часа, но могат да се ползват в междучасията.

Започва строителство на ново училище в „Студентски град“

Започва строителството на ново училище в „Студентски град“ в София. Новото училище ще побира 573 ученици в 24 паралелки и ще се изгради на улица „Д-р Йордан Йосифов“. Проектът е дългоочакван за района и струва около 10 милиона евро.

СВЯТ

Разговорите във Вашингтон за Гренландия са без резултат

Американският президент Доналд Тръмп продължава да настоява САЩ да поемат контрол над Гренландия, твърдейки, че Дания не може да осигури сигурността в Арктика. Датският външен министър, който разговаря във Вашингтон с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио призна, че сближаване няма.

Иран е в разгара на третата седмица от антиправителствените протести

Евакуирани посолства, призиви на редица държави гражданите им да напуснат страната и продължаващо информационно затъмнение. Такава е ситуацията в Иран в разгара на третата седмица от началото на протестите.

Емблематичната катедрала „Саграда Фамилия“ е все по-близо до завършване

Приключва монтажът на кръста на кулата на Исус на храма „Саграда Фамилия“ в Барселона. Последният елемент, който остава да се монтира, е горното рамо с фигурата на Христос, дело на италианския артист Андреа Мастровито. Целият кръст ще е с размери 17 метра висок и 13.5 метра широк, колкото пететажна сграда.

ПРИРОДА

2025 е третата най-топла година, откакто се правят измервания

2025 година влиза в историята като третата най-топла година, откакто се правят измервания, след 2024 и 2023. Данните са от доклад на Световната метеорологична организация.

Започва 50-то зимно преброяване на водолюбивите птици в България

В България започва 50-то зимно преброяване на водолюбивите птици. От днес до 18 януари учени, експерти и доброволци ще броят колко и в какво състояние са птиците, които зимуват у нас.

Търси се кръстник на бебето тигърче в зоопарка в Стара Загора

Зоопаркът в Стара Загора търси име на новото си бебе тигърче и всеки може да се включи. Малката тигрица се роди през ноември миналата година и вече е любимка на посетителите. От екипа търсят силно, красиво и достойно име, което да ѝ отива.

СПОРТ

България постигна втора победа на европейската квалификация за жени под 18 г.

България постигна втора победа в европейската квалификация по волейбол за жени под 18 години. Българките надиграха Черна гора с 3:1 гейма в зала „Христо Ботев“. Двубоят беше доста по-труден в сравнение с първия срещу Косово. Дори се наложи младите състезателки да покажат характер, за да оцелеят в третата част.

Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл в Манакор

Световният шампион при юношите за 2025 година Иван Иванов продължава с великолепното си представяне и при мъжете. 17-годишният българин се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Australian Open: Тежък жребий за Григор Димитров, Виктория Томова не успя да се класира

В първия кръг на Откритото първенство на Австралия Григор Димитров ще срещне 35-я в ранглистата Томаш Махач.При жените Виктория Томова не успя да се класира за основната схема, след като претърпя поражение от украинката Юлия Стародубцева.

Левски представи Армстронг Око-Флекс

Левски привлече нападателя на Ботев Пловдив Армстронг Око-Флекс след като плати откупната му клауза от 300 000 евро. Армстронг бе представен със зрелищно анимирано видео, което впечатли много фенове на Левски. Той е юноша на Арсенал и е играл за Селтик и Уест Хем.

