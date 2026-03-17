Във Великобритания алармират: бебета прекарват до 40 минути дневно пред екрани

Близо три от четири деветмесечни бебета във Великобритания прекарват време пред екран всеки ден. Това показва проучване сред над 8000 семейства.

Средно бебетата стоят пред телефон, телевизор или таблет около 41 минути дневно. При деца в семейства с един родител времето е по-дълго – близо 47 минути.

Изследването показва и нещо важно – бебетата, които прекарват повече време пред екрани, по-рядко излизат навън, по-рядко им се чете и участват по-малко в игри като пеене.

Според учените не е най-важно само колко време децата стоят пред екран, а как го използват – дали е за общуване и игра, или просто за пасивно гледане.

Очаква се британското правителство да въведе нови правила за използването на екрани от деца под 5 години, тъй като специалисти вече отчитат проблеми с концентрацията при малките, когато тръгват на училище.