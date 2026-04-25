Националният съвет на БСП гласува доверие на Крум Зарков с 95 "за", 1 "против" и 1 "въздържал се", съобщиха от пресцентъра на партията.

Пленумът възложи на Изпълнителното бюро на Националния съвет да разработят и предложат мерки за политическа и организационна реформа в БСП, които да бъдат представени на следващо заседание.

Създава се и група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество, които да идентифицират и да предложат ка да се преодолеят появилите се идеологически противоречия.

Общинските съвети на БСП ще проведат заседания, на които да анализират кампанията за 52-рото Народно събрание, да актуализират числения и качествения състав на организациите и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП, е част от решенията, които са взети по време на заседанието.