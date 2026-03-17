Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

Сакурата разцъфна по-рано тази година в Япония

Чете се за: 01:05 мин.
японските вишни бургас снимки
В Япония официално започна сезонът на цъфтежа на вишните, известен като сакура. Първите разцъфнали дървета вече са отчетени в три района на страната.

Най-рано са цъфнали дърветата в град Кочи, както и в префектурите Гифу и Яманаши. На всяко от тях са наблюдавани поне пет цветчета – знак, че сезонът официално е започнал.

Тази година цъфтежът идва по-рано от обичайното. Според специалисти причината е по-малкото валежи през зимата и повече слънчеви дни.

Сакурата е много важна част от японската култура. В този период хората излизат на разходки и пикници под цъфналите дървета, за да се насладят на красивите цветове.

През последните години обаче има и оплаквания от твърде много туристи, които създават шум и замърсяване около популярните места.

