Принцеса Шарлот стана на 11 години

Британската принцеса Шарлот навърши 11 години. Тя е трета по линия на наследяване на трона.

Родителите ѝ – принцът и принцесата на Уелс – отбелязаха повода с публикация в социалните мрежи, която събра много поздравления.

Шарлот е второто дете на принц Уилям и принцеса Катрин. Тя е внучка на крал Чарлз Трети и има по-голям брат – принц Джордж, както и по-малък брат – принц Луи.

Рожденият ѝ ден идва в период на празници за семейството – родителите ѝ отбелязаха 15 години от сватбата си, а брат ѝ Луи също празнува рожден ден.