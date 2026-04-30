Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света

Европа се затопля два пъти по-бързо от средното ниво за света. Това е един от основните изводи на обсерваторията „Коперник“ за състоянието на климата през изминалата година.

Все по-чести и продължителни са горещите вълни, които засягат 95% от европейските територии, посочва докладът. Нараства и броят на температурните рекорди в Европа.

През 2025 г. температурата в Турция за първи път надхвърли 50 градуса, а в Гърция 85% от населението е било изложено на температури около и над 40 градуса по Целзий.

Ускореното затопляне предизвиква все повече екстремни климатични явления, горски пожари и наводнения, показват данните от доклада.