Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи...
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от...
Чете се за: 02:50 мин.
БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Чете се за: 02:37 мин.
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Чете се за: 04:02 мин.
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

Зелена зона на съд: Жители от Варна подадоха жалби срещу платеното паркиране

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Административният съд във Варна даде ход на дело срещу въвеждането на „зелена зона" за платено паркиране.

Делото е по жалби, заведени от живеещи в квартал „Чайка” и в района на Кооперативния пазар, а също и от фирми, които имат офиси там. Те оспорват законосъобразността на заповедта на кмета Благомир Коцев и искат тя да бъде отменена. Недоволните от „зелената зона” твърдят, че правата им са нарушени и с въвеждането на платеното паркиране има сериозен недостиг на места за автомобилите. Често хората са глобявани, тъй като са принудени да спират извън обособените паркоместа.

Мариан Янакиев: „Около 2700 места са разчертани, а автомобилите са поне 3 пъти повече. И въпросът е, къде отиват и къде паркират тези автомобили, за които няма места. При това над 3000 абонамента има. И всеки си задава въпроса, защо са събрани тези пари, къде отиват и защо няма срещу тях услуга.”

Лъчезар Георгиев: „При нашия блок, където имаше перпендикулярно паркиране, направиха успоредно паркиране и с това намалиха двойно паркоместата.”

Красимира Димова: „Глобяват постоянно и редовно, защото няма къде да се спре. Кварталът не позволява такова нещо, това е жилищна зона, не е административна площ.”

ТОП 24

Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
1
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
2
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

От 1 юни започват съкращенията в ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1“ в Гълъбово
От 1 юни започват съкращенията в ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1“ в Гълъбово
Сняг вали по високите части в Северозападна България Сняг вали по високите части в Северозападна България
Чете се за: 01:07 мин.
Музикално студио за 70 000 евро отвори врати в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка Музикално студио за 70 000 евро отвори врати в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка
Чете се за: 01:50 мин.
Открити са нарушения на строителния обект в Бургас, на който загина служител Открити са нарушения на строителния обект в Бургас, на който загина служител
Чете се за: 01:57 мин.
Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни около 1 май и Гергьовден Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни около 1 май и Гергьовден
Чете се за: 08:10 мин.
Оставиха в ареста грузинския шофьор, обвинен в контрабандата на 3,5 млн. цигари от ферибота „Дружба“ Оставиха в ареста грузинския шофьор, обвинен в контрабандата на 3,5 млн. цигари от ферибота „Дружба“
Чете се за: 01:25 мин.

Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов" Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Среден 3,28 получава държавата за грижата за децата, сочи доклад
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Открити са нарушения на строителния обект в Бургас, на който загина...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни...
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран
Чете се за: 01:10 мин.
По света
