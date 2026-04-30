Зелена зона на съд: Жители от Варна подадоха жалби срещу платеното паркиране

Административният съд във Варна даде ход на дело срещу въвеждането на „зелена зона" за платено паркиране.

Делото е по жалби, заведени от живеещи в квартал „Чайка” и в района на Кооперативния пазар, а също и от фирми, които имат офиси там. Те оспорват законосъобразността на заповедта на кмета Благомир Коцев и искат тя да бъде отменена. Недоволните от „зелената зона” твърдят, че правата им са нарушени и с въвеждането на платеното паркиране има сериозен недостиг на места за автомобилите. Често хората са глобявани, тъй като са принудени да спират извън обособените паркоместа.

Мариан Янакиев: „Около 2700 места са разчертани, а автомобилите са поне 3 пъти повече. И въпросът е, къде отиват и къде паркират тези автомобили, за които няма места. При това над 3000 абонамента има. И всеки си задава въпроса, защо са събрани тези пари, къде отиват и защо няма срещу тях услуга.”

Лъчезар Георгиев: „При нашия блок, където имаше перпендикулярно паркиране, направиха успоредно паркиране и с това намалиха двойно паркоместата.”

Красимира Димова: „Глобяват постоянно и редовно, защото няма къде да се спре. Кварталът не позволява такова нещо, това е жилищна зона, не е административна площ.”