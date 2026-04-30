От 1 юни започват съкращенията в ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1“ в Гълъбово

Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1“ в Гълъбово. Очаква се американската централа да спре работа след броени дни. На 8 май изтича дългосрочният ѝ договор с Националната електрическа компания за изкупуване на електроенергията ѝ на цени, които гарантират нейната дейност.

Реалното освобождаване на служителите ще започне от 1 юни. В момента се връчват предизвестията, а масовото съкращение вече е заявено в Дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора.

Георги Гьоков, директор Бюро по труда, Стара Загора: „Получихме уведомление от AES за освобождаването на 350 човека от две фирми на територията на предприятието. Всички услуги, които може да предостави Бюрото по труда, тези хора ще ги получат.“

Очакванията са голяма част от засегнатите от съкратените да намерят нова реализация сравнително бързо.

Георги Гьоков, директор Бюро по труда, Стара Загора: „Те са общо взето с висока квалификация и още отсега имаме обаждания от различни работодатели на територията на област Стара Загора, пък и не само на област Стара Загора, за желание да наемат хора, освободени оттам. Така че тези хора няма да бъдат оставени сами да се справят със ситуацията, в която се намират.“

В разпространена до медиите позиция от ръководството на AES България се посочва, че след спирането на работа централата ще бъде поставена в режим на консервация. Той ще се поддържа от ограничен брой служители с цел да се гарантира безопасността на съоръженията и съхраняването на техническата инфраструктура, което да гарантира възможността за бъдещо възобновяване на дейността.