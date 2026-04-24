Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ "Ей И Ес Марица изток I" в Гълъбово. Очаква се американската централа да спре работа след две седмици.

На 8 май изтича дългосрочният договор на американската централа с Националната електрическа компания за изкупуване на електроенергията ѝ на цени, които ѝ гарантират дейността. Това е и причината за заявеното освобождаване на работници.

Масовото съкращение вече е заявено в Дирекция "Бюро по труда" в Стара Загора. Предстоят срещи на служители от Бюрото по труда с ръководството и работници в централата.

През миналата година спря работа и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3", която също беше с американски собственици и отново след като изтече дългосрочният договор за изкупуване на електроенергията.