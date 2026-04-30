Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"

Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очаквайте много стриктно да бъде приложен законът за всеки, каза Иван Демерджиев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов", заяви Иван Демерджиев от "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня".

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Помощ ще ни трябва, но тя не е помощ за нас. Тя е помощ за каузата да се направят необходимите промени в съдебната система. Всъщност доста политически партии направиха такива заявки. Ние много ясно заявихме в предизборната кампания, потвърждаваме го и сега – една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов". Няма как да търсим подкрепата на Пеевски и Борисов, за да разградим техния модел с протекцията му в правосъдната система."

Демерджиев коментира и евентуалната подкрепа от ГЕРБ и ДПС.

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Ние не очакваме подкрепа оттам, но вярваме, че останалите политически сили – ПП и ДБ, и "Възраждане", ако са твърди в позициите си, ще ни подкрепят в стремежа ни да излъчим нови представители във ВСС и нов главен прокурор."

За разделянето на ПП и ДБ Иван Демерджиев коментира:

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Появяването на два субекта на мястото на един ще затрудни преговорите и разговорите, но се надявам тези два субекта да следват линията, която обещаха на избирателите си."

В отговор на въпроси за евентуални политически арести Демерджиев заяви:

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Не очаквайте това от нас, очаквайте много стриктно да бъде приложен законът за всеки. Ако някой трябва да се притеснява от нещо, то е от собствените си действия в годините назад."

#"Прогресивна България" #Иван Демерджиев #"Още от деня"

