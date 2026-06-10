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София е домакин на 30-та годишна среща на върха на ПСЮИЕ

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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софия домакин годишна среща върха псюие
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Като ротационен председател на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), София е домакин на среща на върха на държавните и правителствените ръководители от региона.

Форумът е кулминацията на българското председателство и е посветен на 30-ата годишнина от създаването на инициативата.

Срещата беше предшествана от заседание на външните министри, които обсъдиха европейската интеграция, регионалната свързаност и общите предизвикателства пред Югоизточна Европа.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Днес нашите приоритети са ясни и насочени към бъдещето: напредък на европейската интеграция на всички участници в ПСЮИЕ, укрепване на конкурентоспособността и човешкия капитал; подобряване на свързаността, енергийната устойчивост и икономическия растеж в региона; засилване на неговата устойчивост, включително чрез справяне с нововъзникващи и хибридни предизвикателства. По време на нашето председателство поставихме особен акцент върху диалога и дейностите, ориентирани към резултати. Тридесет години ПСЮИЕ показаха, че нашият напредък зависи от способността ни да действаме заедно с ясна цел, но също така с последователност и споделено чувство за отговорност."

Вижте още в прякото включване на Ирина Цонева

#30-та среща #среща на върха на ПСЮИЕ #София #домакинство

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