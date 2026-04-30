БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Музикално студио за 70 000 евро отвори врати в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С ново музикално студио се сдоби Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка. То е оборудвано с модерна техника за звукозапис, заснемане на видеоклипове и цялостно продуциране на музикални проекти.

За първи път в историята си музикалното училище в Широка лъка разполага с такава професионална техника. Студиото е обособено в две стаи.

Стоянка Тенова, директор на НУФИ: "Едното помещение е изцяло за музикално студио, в което съвсем професионално могат да се записват всички, цялата художествена продукция на училището, както и художествените състави – хор, оркестър, камерните групи и солисти. Освен че може да бъде звукозаписно студио, то може да се използва и за видеозапис."

Шестнайсет микрофона, висок клас техника за многоканални записи, три видеокамери и осветление са на разположение на учениците. Стаята за музициране е другата сериозна придобивка.

Стоянка Тенова, директор на НУФИ: "В тази стая нашите ученици биха могли да творят, да изразяват своите творчески желания, своите творчески стремежи, като пишат музика под вещото ръководство на своя преподавател Стоян Пейков, който преподава по музикално-компютърни технологии."

На шестте компютъра в стаята за музициране е инсталиран софтуер за създаване, обработка и миксиране на музика. Стойността на инвестицията е над 70 000 евро.

Освен това със средства от Плана за възстановяване и устойчивост училището е оборудвало още три високотехнологични класни стаи.

#70 000 евро #музикално студио #Широка лъка

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
1
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса на полицията
2
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса...
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
3
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
4
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян -...
Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май
5
Президентът започва консултациите с парламентарно представените...
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади
6
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Образование

Президентът удостои с плакет "Св. св. Кирил и Методий" видинското училище "Петко Р. Славейков"
Президентът удостои с плакет "Св. св. Кирил и Методий" видинското училище "Петко Р. Славейков"
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
42523
Чете се за: 06:20 мин.
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи майсторски клас в Национална музикална академия Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи майсторски клас в Национална музикална академия
17984
Чете се за: 02:55 мин.
Над 2500 деца се включиха в тазгодишната инициатива за финансова грамотност "Въртележка на парите" Над 2500 деца се включиха в тазгодишната инициатива за финансова грамотност "Въртележка на парите"
Чете се за: 03:02 мин.
Велислава Делчева: Изкуственият интелект може да бъде ценен помощник в учебния процес, но технологиите не трябва да го заместват Велислава Делчева: Изкуственият интелект може да бъде ценен помощник в учебния процес, но технологиите не трябва да го заместват
Чете се за: 02:55 мин.
Ученици станаха магистрати за ден в Бургас: Симулативен съдебен процес ги въведе в света на правото Ученици станаха магистрати за ден в Бургас: Симулативен съдебен процес ги въведе в света на правото
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета? Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Официален старт: Откриха мотосезона в София Официален старт: Откриха мотосезона в София
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ