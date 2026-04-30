Музикално студио за 70 000 евро отвори врати в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка

С ново музикално студио се сдоби Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка. То е оборудвано с модерна техника за звукозапис, заснемане на видеоклипове и цялостно продуциране на музикални проекти.

За първи път в историята си музикалното училище в Широка лъка разполага с такава професионална техника. Студиото е обособено в две стаи.

Стоянка Тенова, директор на НУФИ: "Едното помещение е изцяло за музикално студио, в което съвсем професионално могат да се записват всички, цялата художествена продукция на училището, както и художествените състави – хор, оркестър, камерните групи и солисти. Освен че може да бъде звукозаписно студио, то може да се използва и за видеозапис."

Шестнайсет микрофона, висок клас техника за многоканални записи, три видеокамери и осветление са на разположение на учениците. Стаята за музициране е другата сериозна придобивка.

Стоянка Тенова, директор на НУФИ: "В тази стая нашите ученици биха могли да творят, да изразяват своите творчески желания, своите творчески стремежи, като пишат музика под вещото ръководство на своя преподавател Стоян Пейков, който преподава по музикално-компютърни технологии."

На шестте компютъра в стаята за музициране е инсталиран софтуер за създаване, обработка и миксиране на музика. Стойността на инвестицията е над 70 000 евро.

Освен това със средства от Плана за възстановяване и устойчивост училището е оборудвало още три високотехнологични класни стаи.