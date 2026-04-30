Тържества в Швеция: Крал Карл XVI Густав навърши 80 години

Швеция празнува 80-ия рожден ден на своя монарх Карл XVI Густав, който е най-дълго управлявалият монарх.

Възкачва се на трона, когато е на 27 години, през 1973 г. Сключва брак с жена, която не само не е благородничка, но не е и шведка. Кралица Силвия е от германско - бразилски произход. Двамата имат три деца – син и две дъщери. Преди седем години Карл Густав предприе необичайна стъпка - изключи петима от внуците си от кралския двор и така те не получават издръжка от короната.

Шведският монарх е потомък на Наполеоновия генерал Бернад, от който е избран за престолонаследник на Швеция от шведския парламент през 1810 г.