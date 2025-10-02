„Партизански войни“ за паркоместа: Варна въвежда зелена зона в квартал „Чайка“

От 20 ноември в квартал „Чайка“ във Варна ще бъде въведена зелена зона за паркиране. Местните жители реагират остро, тъй като се опасяват от сериозен недостиг на места.

„Нашият квартал вече е задръстен от автомобили. Общината досега не е направила нито един паркинг, а сега иска да ни наложи да плащаме и да намали паркоместата,“ заяви Бистра Иванова.

Друг жител, Марсиан Анакиев, подчерта:

„Ние сме твърдо против въвеждането на зелена зона. Общината от наше име нарушава закона."

БНТ: Какво ще правите след 20 ноември? - Ами, ще има партизански войни. Какво ще правим?“

От местната власт уверяват, че мярката ще регулира паркирането и ще облекчи движението около Морската градина. Зам.-кметът Илия Коев уточни, че след въвеждането на "зелена зона" в квартала ще бъдат обособени около 3000 места.