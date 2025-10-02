"12 дена капка вода не е имало вкъщи": Как се справят жителите на плевенското село Димча с безводието?

Повече от 10 дни от чешмите на хората в павликенското село Димча не е потичала и капка вода. Водопроводът в село е подменен с чисто нов, но въпреки това водната криза продължава, а с това расте и напрежението сред хората. Те настояват за обяснение от ВиК дружеството, но по думите им отговори няма - нито за причината, нито за това до кога ще продължи безводието.

Хората в павликенското село Димча казват, че дни наред вода не е потичала от чешмите им, а ситуацията за тях се превръща в бедствена.

"Безводие! 12 дена капка вода не е имало вкъщи. Вие на колко време се къпете? Ние 12 дни нямаме вода да се изкъпем! Чиниите се чудя как да ги измия. Мивката е пълна с чинии." "Нито да се умиеш, нито да се окъпеш, нито пералня да пуснеш, нито бойлер. И как ще живеем? Аз не искам само да ми обещава някой, а без да дава. Защото те 9-10 месеца в парламента вземат си заплатите, депутати с тлъсти заплати. А ние пенсионерите живеем тук с по 600 лева. И без вода. Ето бре, миличка, кажи ми.“ "Толкова институции от преди изборите им обещават, че ще има вода, ще имате вода, вода сигурно има, обаче никой не полага абсолютно никакви усилия за да я докара и хората да си живеят спокойно и нормално.“ "Нашето селце е мънинко и всеки се е отдръпнал настрани, сякаш, че тук хора не живеят."

Здравка е майка на момче на 3 години и момиченце на 2 месеца. Седмици наред не може да пусне пералня, нито да изкъпе нормално децата си. За да се справи с елементарните битови нужди е принудена всеки ден да купува туби с вода.

Здравка – жител на село Димча: „Не ме питайте, честно да Ви кажа купуваме от магазина някаква вода за чиниите, пера на ръка, която на семейство му е пределно ясно, че прането се трупа от ден на ден все повече и повече, а пък за къпането е нещо кошмарно. Пълним кофи, с канчета се къпем, колкото мога се старая, но колкото успея. Искам да им кажа, че така просто не се живее. В 21 век живеем. Елементарни условия да няма едно семейство е просто нещо безотговорно от тяхна страна!"

Фикрет Ферадов е собственик на малка пекарна в селото. За да покрива всички хигиенни изисквания, инсталирал хидрофлорна система в цеха си, но казва че това не е постоянно решение и ако безводието продължи, ще бъде принуден да затвори бизнеса си.

Фикрет Ферадов: „Сега ще се опитам да организирам някакви водоноски с питейна вода, които да заредят нашите резерви. Дали това е въпросът, който ще ми реши проблема – в крайна сметка аз съм данъкоплатец, искам да си плащам данъците и ги плащам и най-малкото, което държавата може да ми осигури, е нормално подаване на питейна вода.“

Селото е със сменен водопровод, но въпреки това хората продължават да живеят на драстичен режим. Кметът на селото Иваничка Колева казва, че няма информация за причините, както и за срока на режима, тъй като трудно комуникира с представителите на ВиК.

Иваничка Колева – кмет на село Димча: „Водопреносният тръби, които довеждат водата от помпената станция до разпределителния резервоар са чисто нови. Имаме обществена поръчка реализирана, при която се поставиха чисто нови съоръжения. Хората са в информационно затъмнение. Те не знаят какво се случва. Ако спре водата, те търсят мен. Не търсят водопроводчика. Той не желая да разговаря я с местната власт. Няма реални действия, няма реални резултати. И най-важното, водата не се разпределя правилно. Тя трябва да достига до абоната, защото хората в селото и ВиК са две страни по един договор. Хората имат задължението да си я платят водата и те си изпълняват задължението по договор. Но ВиК като доставчик на качествена услуга не си изпълнява задължението по договор. И още нещо - не се контролира това нещо. Контролиращите ги няма“

Не успяхме да открием за коментар ръководството на ВиК „Йовковци“. По телефона се свързахме единствено с местния ВиК отговорник, който заяви, че причина за водния режим е липсата на достатъчно вода в местния водоизточник, който захранва селото, а за това е уведомил кметицата с имейли.

Мартин Мартинов – ВиК, район Павликени: БНТ: Кога хората могат да очакват да потече вода от чешмите им? – Не мога да прогнозирам. Правим всичко възможно да се реши проблемът, но е много ниско нивото на кладенеца. – Не става въпрос за авария? – Не, не е авария във водопровода, а става въпрос за сриване на системата, поради ниско ниво на водата в кладенеца.“

В селото има осигурени водоноски, но хората твърдят, че те не се зареждат и почистват редовно, а някои от тях са със счупени капаци и кранове, за което също има подадени сигнали към отговорните институции.