Израел прихвана лодки на хуманитарна флотилия, на борда е била екоактивистката Грета Тунберг

Израелските военноморски сили прихванаха лодки на хуманитарната флотилия "Сумуд".

Тел Авив съобщи, че лодките са спрени безопасно и че екипажът е настанен в израелско пристанище. Сред задържаните е екоактивистката Грета Тунберг.

Лодките са били предупредени да обърнат, тъй като наближават активна военна зона. От флотилията "Сумуд" определиха задържането на лодките за незаконно и като "акт на отчаяние". От израелското външно министерство казаха, че флотилията е предупредена, че нарушава морска блокада. Не е ясно дали тя е била премината към момента на задържането. В отговор на случилото се Колумбия изгони израелски дипломати от страната си, а в Истанбул и Тунис избухнаха протести против Израел.