БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на...
Чете се за: 02:32 мин.
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Районната прокуратура в Пловдив се самосезира след качения в социалните мрежи клип

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пореден случай на агресия от деца. Районната прокуратура в Пловдив се самосезира след качен в социалните мрежи клип, на който се вижда как две непълнолетни момчета нападат възрастен мъж и му нанасят побой.

Според потребителя, качил видеото, то е снимано от трето момче, приятел на другите две, след което го разпространили сред приятелите си, за да се похвалят.

Предполага се, че случаят е от началото на тази седмица. Във видеото се вижда как момчетата тръгват след човека, бутат го на земята и започват да го ритат в тялото и главата.

Ще бъдат разпитани пострадалия, извършителите и свидетелите на побоя.

Предстои да се изготви и съдебномедицинско експертно становище за причинените травми.

Проверката е възложена на сектор "Криминална полиция".

#непълнолетни нападнаха възрастен мъж #клип #бой #агресия #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
1
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
2
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
3
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
4
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
5
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
6
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Общество

Правителството обеща 5% увеличение на вдовишката добавка
Правителството обеща 5% увеличение на вдовишката добавка
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА) На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
Чете се за: 01:42 мин.
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция" След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
Чете се за: 02:32 мин.
Софийският университет откри 137-ата си учебна година с пълни зали и повече студенти по природни науки Софийският университет откри 137-ата си учебна година с пълни зали и повече студенти по природни науки
Чете се за: 03:42 мин.
Филм на Евгения Атанасова за Кристо и Жан-Клод с номинация в международен фестивал в САЩ Филм на Евгения Атанасова за Кристо и Жан-Клод с номинация в международен фестивал в САЩ
Чете се за: 00:40 мин.
Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът за Бюджет 2026: Дефицитът ще бъде до 3% Премиерът за Бюджет 2026: Дефицитът ще бъде до 3%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Чете се за: 04:00 мин.
Криминално
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони,...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Трябва да увеличим военната помощ за Украйна...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
"Довиждане, моя скъпа Газа": Ще отхвърли ли Хамас плана...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ