Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Шест месеца преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, Италия е готова за предизвикателството да приеме най-големия спортен форум.

Това обяви вицепрезидентът на Италианския олимпийски комитет Марко Ди Паола по време на среща с български младежи, участващи в обмен по програма "Erasmus+".

"Италия иска да покаже себе си по най-добрия начин пред целия свят. Предизвикателствата са много, но успяваме да се справим с всяко едно от тях", заяви Ди Паола за БНТ.

"Италианското правителство подкрепя организационния комитет за всичко. Нашата цел е да дадем отлични условия за спортистите и гостите ни по време на Игрите. Разходите са огромни, но очакваме и сериозни приходи от продажба на билети и туризъм", добави той.

