Нараства напрежението върху организаторите на Игрите в Милано/Кортина

Натискът върху Италия за навременна и качествена подготовка на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо се засилва заради финансови затруднения и необичайно високите температури.



Президентът на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) Йохан Елиаш заяви, че проблемите са знак за по-дълбока криза в зимните спортове и настоя за радикална промяна в организацията на бъдещите Олимпиади.

Според Елиаш климатичните промени, растящите разходи и неизползваемата след Игрите инфраструктура правят все по-наложителен ротационен модел с ограничен брой постоянни домакини. Той подчерта, че някои от трудностите при подготовката в Италия не са по вина на организаторите, а са резултат от недостиг на държавно финансиране.

„Съоръженията ще бъдат готови, но въпросът е на какво ниво и с какво качество“, предупреди Елиаш, като посочи производството на сняг като сериозен проблем заради високите температури, които позволяват работа само през нощта.

Президентът на ФИС добави, че без дългосрочно планиране и финансова сигурност Зимните олимпийски игри стават все по-трудни за реализиране, а ротационната система е „единственият логичен път“ за бъдещето на събитието.