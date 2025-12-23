Руският ски алпинист Никита Филипов бе поканен от МОК да участва в Милано/Кортина 2026

Руският ски алпинист Никита Филипов е поканен от Международния олимпийски комитет да се състезава на Зимните игри в Милано и Кортина догодина, съобщава агенция Ройтерс.

Русия и Беларус имат забрана от МОК да участват на Олимпийски игри, след като започна войната в Украйна през февруари 2022-а. През септември тази година комитетът позволи на спортистите от двете страни да се включат като неутрални атлети, т.е. без национален флаг или химн.

Филипов е третият руски състезател, чието участие на Игрите догодина е позволено, присъединявайки се към фигуристите Аделия Петросян и Пьотр Гуменик. Фигуристката от Беларус Виктория Сафонова също получи разрешение.

Зимните олимпийски игри в Италия са първите в историята, които ще включват ски алпинизъм в програмата си между 19 и 21 февруари. Те започват на 6 февруари 2026 с откриваща церемония на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано.