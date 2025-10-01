БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Съединението - 140 години по-късно" - документален филм разказва за обединението на разпокъсана България

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Наследниците на Апостолите на Съединението разкриват малко известни детайли за историческия акт

Поглед към непознатата страна на историята на Съединението в края на месеца, в който отбелязахме обединението на един народ, въпреки волята на Великите сили. Наследниците на апостолите, осъществили този исторически акт, се събират, за да разкажат малко известни детайли за него. Арената за това е документалният филм "Съединението - 140 години по-късно", който предстои да бъде представен на 2 октомври в БАН.

В разделена на две България след Берлинския конгрес се създава Тайният централен революционен комитет, който се заема със задачата да осъществи обединението на Княжеството с Източна Румелия. Днес, 140 години по-късно, за да разкажат за тогавашните герои, думата е дадена на техните наследници, като един от тях е и сценаристът на филма – Димитър Стоянович.

Димитър Стоянович, сценарист на филма: "Една важна част от Апостолите на Съединението нямат наследници, други са избити от комунистите. Да прощавате, но такава е историческата истина, или в атентата в църквата 'Св. Неделя', където умира единственият син на Данаил Николаев. Но тези, до които успяхме да стигнем, се събрахме и поехме тази лъжесъединистка акция в смисъла на това, че направихме един импровизиран комитет 140 години по-късно, за да разберем цялата истина около сложната политическа и не само ситуация тогава."

Може би закъснял, но с важната мисия да образова – така режисьорът Лъчезар Аврамов описва филма, който се заема с нелеката задача да разкаже как разпокъсана България успява да се обедини.

Лъчезар Аврамов, режисьор на филма: "Това е основната цел – да се замислим какво означават подобни събития и колкото е възможно да ги разберем. Процесът беше много интересен, аз научих страшно много неща, преди всичко, но и чисто кинематографично мисля, че направихме доста любопитен филм. Целта ни беше да излезем малко от традиционната документалистика, от традиционния подход."

Димитър Стоянович, сценарист на филма: "По времето на комунизма Съединението беше едно приятно събитие, така беше представено, сравнимо с Пощенския празник, тъй като то беше свързано с монархическа институция, ярко противопоставено от страна на Русия срещу българското дело, а това беше доста проблематично в онази епоха. След демокрацията пък така се получи, че имаше и голям недостиг на важни теми, които да се разкажат като хората. И така се случи, че чак се захванахме и направихме този филм."

Пълнометражният документален филм е реализиран с основната финансова подкрепа от Министерството на образованието и науката.

