Спортни новини 01.10.2025 г.

Българският гимнастик Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в Унгария. С резултат от 13.600 точки, Пенев се нареди втори в крайното класиране. Победител стана представителят на Казахстан Дмитрий Патанин, а бронзовият медал отиде при олимпийския шампион на земя Артьом Долгопят от Израел.

Шампионска лига:

- Турският отбор Галатасарай победи английския Ливърпул с 1:0 в домакински мач, правейки втория кръг на Шампионската лига изключително интересен. Единственият гол е отбелязан още в 16-ата минута от Виктор Осимен след дузпа. Това е първа победа за Галатасарай в груповата фаза от седем години.

- Реал Мадрид разгроми Кайрат от Казахстан с 5:0.

- Байерн Мюнхен победи Пафос с 5:1 като гост, като Хари Кейн отбеляза два гола.

- Интер Милано надви Славия Прага с 3:0, с две попадения на Лаутаро Мартинес.

- Челси записа първи успех с 1:0 срещу Бенфика, благодарение на автогол на колумбийския защитник Ричард Риос.

- Атлетико Мадрид победи Айнтрахт Франкфурт с 5:1, показвайки супер форма след предишната си победа с 5:2.

- Олимпик Марсилия надви Аякс с 4:0.

- Будьо/Глимт и Тотнъм направиха равенство 2:2.

- Аталанта победи Брюж с 2:1.

- След втория кръг, лидери с по 6 точки са Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Интер Милано.