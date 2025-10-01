БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Исландска компания използва роботи с изкуствен интелект за сортиране на боклук

Исландска компания е роботизирала процеса на изхвърляне на боклука, използвайки роботи с изкуствен интелект за сортиране на материали с висока точност.

Трите машини могат да обработват до 28 артикула в минута, разделяйки ги в 12 различни категории денонощно. Служителите, които преди са вършили тази работа, ще бъдат пренасочени към други дейности в компанията.

Очаква се с помощта на роботите рециклирането да достигне 90% от материалите, в сравнение с около 60% преди внедряването на новата технология. ИИ е променил всичко, позволявайки на роботите да се справят със сложната и разнообразна маса от отпадъци на конвейера.

Рециклираните материали включват стъклени опаковки, превръщани в пясък за строителството, стиропор, нарязван и изпращан за преработка в чужбина, както и кафе капсули, от които се отделят съставките. Досега компанията е преработила около 200 тона капсули.

Това е единствен по рода си проект в света, като инвестицията в сградата и оборудването надхвърля 1 милиард исландски крони (около 7 милиона евро).

