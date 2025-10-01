Софийският университет "Св. Климент Охридски" откри академичната учебна година

Софийският университет "Св. Климент Охридски" официално откри академичната учебна година с тържествена церемония в аулата на ректората. Ректорът приветства студентите, преподавателите и гостите на най-старото висше училище в България.

Деканите на факултетите бяха представени, и беше отправено специално послание.

Първокурсниците получиха своите студентски книжки и се срещнаха с преподавателите си.

Учебните занятия започват на 2 октомври, като университетът отново се превръща в център на академичния живот.