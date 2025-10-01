Евгени Иванов: Нашите момчета имаха всички предпоставки за този успех

Волейболната легенда Евгени Иванов - Пушката и телевизионният продуцент Андрей Арнаудов бяха специални гости в предаването на БНТ "Още от деня". На фокус в разговора беше невероятния подвиг на българския национален отбор на световното първенство във Филипините.

Според Иванов този успех на родните волейболисти е плод на перфектно стекли се обстоятелства, както и страхотната връзка между играчи и треньор.

"За да сготвиш перфектната манджа трябва да имаш всички съставки. Явно този отбор, този треньор и тези времена бяха перфектната смес, за да може да се постигне такъв успех. Обикновено нещо съвсем дребно ти липсва и не ти позволява да стигнеш до върха. Явно тези момчета имаха всичко", сподели Пушката.

"За щастие волейболът не страда от проблемите, които има телевизията или футбола, тъй като не всички разбират от волейбол. Ние сме жертви на това, че всички разбират в България от политика, от телевизия и от футбол", добави Арнаудов.

"За волейбола, особено в последните години, се вижда малко повече обръщане на внимание. Но съвсем малко. Ако искаме да имаме наистина големи успехи, големи състезатели, големи отбори, трябва да обърнем повече внимание на спорта, защото съвременният спорт не може да се прави само с идея. Съвременният спорт трябва да се прави с пари. Защото ти можеш да си супер мотивиран да отидеш на едно световно първенство, но ако нямаш материална техническа база, ако не си подсигурен с 13 треньора, то ти няма как да си конкурентоспособен", каза още Евгени Иванов.

Вижте цялото интервю във видеото!