ВК Левски София посрещна като герои възпитаниците си от националния отбор по волейбол

Бившите и настоящи състезатели на ВК Левски София, които в неделя станаха световни вицешампиони във Филипините, бяха посрещнати като герои в зала "Левски София". Те бяха приветствани от стотици деца от школата на "сините" и привърженици на волейбола.

Симеон Николов, Александър Николов, Венислав Антов, Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев и Преслав Петков раздаваха дълго време автографи пред залата и не отказаха нито една молба за снимка.

След това те бяха удостоени с плакети от началника на "Регионално управление на образованието" за София-град д-р Елеонора Лилова. Те бяха предоставени от 166 СУ "Васил Левски", в което са учили националите. Добрев все още не е завършил спортното училище.

Българският национален отбор стигна до сребърните отличия на световното първенство в неделя, когато отстъпи с 1:3 на действащия шампион Италия на финала.

По време на церемонията лично директорът на 166 СУ "Васил Левски" Нина Иванова се обърна към състезателите на Левски.

"Всички ви наричаха момчета, но просто за една нощ казаха, че сте пораснали, големи мъже. За нас вие си оставате нашите деца", заяви директор Иванова.

"Момчета, страхотни сте! Както си говорехме с Владимир Николов, след три години на Олимпиадата ще чакаме да станете олимпийски шампиони. Скачате все по-високо и всички вече ще очакват много. Това уважение, което сега заслужихте, ще ви бъде голяма отговорност. Ние пак ще ви чакаме и ще се надяваме на още повече успехи. Гордеем се с вас и с вашите треньори", каза от своя страна началникът на "Регионално управление на образованието" за София-град д-р Елеонора Лилова.

Клубният президент Давид Давидов добави, че постигнатото от българските национали по волейбол, които за последно играха на финал на световно първенство през далечната 1970, е резултат от усърдие, всеотдайност, дисциплина и уважение към това, с което са се захванали.

"Момчета, изключително съм щастлив да ви посрещнем. Вие донесохте голяма гордост на всички нас. Искам преди всичко да ви благодаря за това, което постигнахте. Освен вашия талант, това е и резултат от усърдие, всеотдайност, дисциплина и уважение към това, с което сте се захванали", заяви Давидов.

"Да обединиш, дори за момент, цялата нация и да вдъхновяваш деца е нещо неописуемо, така че много съм щастлив", сподели пред камерата на БНТ Симеон Николов.

"Пожелавам си само такива моменти да има. Знам, че не е възможно, но колкото се може повече да са. Да се класираме на Олимпийски игри е целта, която си поставих може би преди две години, като пристигна Джанлоренцо Бленджини за първи път. А в най-скоро време да имаме едно достойно представяне на европейското", разкри целите си пред националната телевизия Алекс Николов.

Бившите национали Тодор Скримов и Светослав Гоцев, както и бившият селекционер Николай Желязков също споделиха пред БНТ своите впечатления от представянето на националите.

"Това, което тези момчета постигнаха, е плод на огромни усилия и много труд", заяви настоящият треньор на ВК Левски.

"Излизайки от групата след тези хубави победи, които направихме, стана ясно, че имаме възможност за нещо по-голямо. Сега най-важното за тях е да останат смирени и да продължат да работят в същия дух", каза Скримов. "В техния случай, младостта е предимство. Те са колектив с почти еднаква възраст и еднаква идеология", категоричен бе Гоцев.

Вижте репортаж във видеото!