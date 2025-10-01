Софийският университет откри 137-ата си учебна година с пълни зали и повече студенти по природни науки

Най-старото ни висше училище, Софийският университет, откри за 137-ми път учебната година. Ректорът му проф. Георги Вълчев съобщи, че Физическият факултет за първа година е запълнил целия си прием. А министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта, че 40% от учениците, завършили с пълно отличие, ще учат именно в Софийския университет.

В 137-мата година от създаването му, в Софийския университет учат близо 20 хиляди студенти като 4 хиляди от тях са първокурсници. В словото си ректорът проф. Вълчев им каза, че ако "не хитруват на дребно, ще извървят студентския си път достойно." Ще имат и постоянната подкрепа на преподавателите.

Проф. Георги Вълчев, ректор на СУ "Св. Климент Охридски":"Нямаме отлив от кандидат - студенти, имаме незапълнени специалности, в които от години имаме хроничен недостиг, но които ще продължаваме да обявяваме, защото страната има нужда от такъв тип специалисти. Радостната вест е, че тази година започваме да преодоляваме негативните тенденции в природните науки, Физическият ни факултет за първа година е изпълнил целия свой прием."

Един от студентите на Физическия факултет е Александра. Ще учи "Квантова и космическа теоретична физика".

Александра Лазарова, първи курс, "Квантова и космическа теоретическа физика":"В България, ако ще работя съм се насочила към самолетната индустрия, ако мога да я нарека. Евентуално, ако отида в чужбина - нещо по-ракетно, космическо."

Даниел Христов, първи курс, "Психология": "Започнах да чета книги на малко по-късна възраст обаче ми хванаха много интереса като доктор Карл Юнг, който е един от основателите на психоанализата, заедно с Фройд, и толкова се впечатлих от начина му на мислене и това, което четох, че реших да запиша психология."

Гости на откриването бяха председателят на НС Наталия Киселова, която е и преподавател в университета, и просветният министър Красимир Вълчев.

Доц. Наталия Киселова, председател на НС: "Аз съм част от този университет и за мен това не е просто откриване на учебната година, а нещо много повече и ми се ще да кажа, че нашият университет, университетът с главно "У" възпитава ценени от обществото и държавата хора."

Раздадени бяха и студентските книжки на първокурсниците, спечелили олимпиади или получили национални дипломи за отличен успех. Според министър Вълчев близо 40 % от отличниците ще учат именно тук. И още. От днес стипендиите на докторантите се увеличават с 27, а на студентите- с 13%.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката:"Тези средства са заложени в бюджета за тази година, последните години имахме изоставане на стипендиите на студентите, които сега компенсираме."

Освободени от такси пък са бъдещите учители по математика, физика, химия и информационни технологии. Също и специалността "медицинска сестра" като там вече има 36 % повече студенти.



