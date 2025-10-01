БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Софийският университет откри 137-ата си учебна година с пълни зали и повече студенти по природни науки

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че 40% от учениците, завършили с пълно отличие, ще учат именно в Софийския университет

Софийският университет откри 137-ата си учебна година с пълни зали и повече студенти по природни науки
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-старото ни висше училище, Софийският университет, откри за 137-ми път учебната година. Ректорът му проф. Георги Вълчев съобщи, че Физическият факултет за първа година е запълнил целия си прием. А министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта, че 40% от учениците, завършили с пълно отличие, ще учат именно в Софийския университет.

В 137-мата година от създаването му, в Софийския университет учат близо 20 хиляди студенти като 4 хиляди от тях са първокурсници. В словото си ректорът проф. Вълчев им каза, че ако "не хитруват на дребно, ще извървят студентския си път достойно." Ще имат и постоянната подкрепа на преподавателите.

Проф. Георги Вълчев, ректор на СУ "Св. Климент Охридски":"Нямаме отлив от кандидат - студенти, имаме незапълнени специалности, в които от години имаме хроничен недостиг, но които ще продължаваме да обявяваме, защото страната има нужда от такъв тип специалисти. Радостната вест е, че тази година започваме да преодоляваме негативните тенденции в природните науки, Физическият ни факултет за първа година е изпълнил целия свой прием."

Един от студентите на Физическия факултет е Александра. Ще учи "Квантова и космическа теоретична физика".

Александра Лазарова, първи курс, "Квантова и космическа теоретическа физика":"В България, ако ще работя съм се насочила към самолетната индустрия, ако мога да я нарека. Евентуално, ако отида в чужбина - нещо по-ракетно, космическо."

Даниел Христов, първи курс, "Психология": "Започнах да чета книги на малко по-късна възраст обаче ми хванаха много интереса като доктор Карл Юнг, който е един от основателите на психоанализата, заедно с Фройд, и толкова се впечатлих от начина му на мислене и това, което четох, че реших да запиша психология."

Гости на откриването бяха председателят на НС Наталия Киселова, която е и преподавател в университета, и просветният министър Красимир Вълчев.

Доц. Наталия Киселова, председател на НС: "Аз съм част от този университет и за мен това не е просто откриване на учебната година, а нещо много повече и ми се ще да кажа, че нашият университет, университетът с главно "У" възпитава ценени от обществото и държавата хора."

Раздадени бяха и студентските книжки на първокурсниците, спечелили олимпиади или получили национални дипломи за отличен успех. Според министър Вълчев близо 40 % от отличниците ще учат именно тук. И още. От днес стипендиите на докторантите се увеличават с 27, а на студентите- с 13%.

Снимки:БТА

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката:"Тези средства са заложени в бюджета за тази година, последните години имахме изоставане на стипендиите на студентите, които сега компенсираме."

Освободени от такси пък са бъдещите учители по математика, физика, химия и информационни технологии. Също и специалността "медицинска сестра" като там вече има 36 % повече студенти.

#учебна година #Софийски университет

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
2
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
3
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
4
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
5
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
6
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Образование

Гофън шъдзан, традиция превърнала се в моден хит сред поколението Z (СНИМКИ)
Гофън шъдзан, традиция превърнала се в моден хит сред поколението Z (СНИМКИ)
Ректорът на СУ пожела на първокурсниците "да не хитруват на дребно" Ректорът на СУ пожела на първокурсниците "да не хитруват на дребно"
Чете се за: 02:07 мин.
Ректорът на СУ: С труд, постоянство и сърце младите хора могат да променят бъдещето на България Ректорът на СУ: С труд, постоянство и сърце младите хора могат да променят бъдещето на България
Чете се за: 04:32 мин.
Откриват новата учебна година в Софийския университет "Св. Климент Охридски" Откриват новата учебна година в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Чете се за: 00:37 мин.
Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика
Чете се за: 02:37 мин.
Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са пропуските Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са пропуските
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
Чете се за: 01:50 мин.
Криминално
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони,...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ