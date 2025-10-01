БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Ректорът на СУ пожела на първокурсниците "да не хитруват на дребно"

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Най-старото висше учебно заведение у нас откри 137-ата си учебна година

Най-старото ни висше училище у нас - Софийският университет, откри за 137-и път новата учебна година. В словото си ректорът проф. Георги Вълчев пожела на първокурсниците "да не хитруват на дребно и така да изминат достойно студентския си път". Обеща им и постоянната подкрепа на техните преподаватели.

Гости на тържественото откриване бяха председателят на НС Наталия Киселова, която е и преподавател в университета, и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Бяха раздадени студентските книжки на студентите, получили национални дипломи за отличен успех и първенци на национални олимпиади и състезания.

Доц. Наталия Киселова, председател на НС: "Нашият университет, Университет с главно „У“ възпитава ценени и уважавани в обществото и държавата ни граждани. За мен тази учебна година ще бъде и сериозно изпитание. Не защото е 137-а поред за университета, а защото в рамките на академичната година ще се опитам да съчетая работата си като народен представител с академичната натовареност."

Проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет: "Държа да кажа, че всъщност нямаме отлив от кандидат-студенти, имаме незапълнени специалности , за които от години имаме хроничен недостиг, но които ще продължаваме да обявяваме , защото страната има необходимост от такъв тип специалисти. Радостната вест е, че тази година започваме да преодоляваме негативните тенденции в природните дисциплини. Физическият ни факултет за първа година е изпълнил целият си прием във всички специалности, което не се е случвало от години."

снимки: БТА

#СУ #откриване на учебната година #софийският университет #ректор

