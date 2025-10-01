Ректорът на СУ пожела на първокурсниците "да не хитруват на дребно"

Най-старото ни висше училище у нас - Софийският университет, откри за 137-и път новата учебна година. В словото си ректорът проф. Георги Вълчев пожела на първокурсниците "да не хитруват на дребно и така да изминат достойно студентския си път". Обеща им и постоянната подкрепа на техните преподаватели.

Гости на тържественото откриване бяха председателят на НС Наталия Киселова, която е и преподавател в университета, и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Бяха раздадени студентските книжки на студентите, получили национални дипломи за отличен успех и първенци на национални олимпиади и състезания.

Доц. Наталия Киселова, председател на НС: "Нашият университет, Университет с главно „У“ възпитава ценени и уважавани в обществото и държавата ни граждани. За мен тази учебна година ще бъде и сериозно изпитание. Не защото е 137-а поред за университета, а защото в рамките на академичната година ще се опитам да съчетая работата си като народен представител с академичната натовареност."

Проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет: "Държа да кажа, че всъщност нямаме отлив от кандидат-студенти, имаме незапълнени специалности , за които от години имаме хроничен недостиг, но които ще продължаваме да обявяваме , защото страната има необходимост от такъв тип специалисти. Радостната вест е, че тази година започваме да преодоляваме негативните тенденции в природните дисциплини. Физическият ни факултет за първа година е изпълнил целият си прием във всички специалности, което не се е случвало от години."

