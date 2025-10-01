Откриват новата учебна година в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

На събитието ще присъстват председателят на Народното събрание Наталия Киселова и министърът на образованието Красимир Вълчев
Откриват новата академична година в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това ще стане с тържествена церемония в аулата на Ректората на университета.
Официалният старт на академичната година ще даде ректорът проф. Георги Вълчев.
Преди академичното тържество ръководството и академичният съвет на университета ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви.
На събитието ще присъстват председателят на Народното събрание Наталия Киселова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.