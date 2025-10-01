БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Откриват новата учебна година в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

На събитието ще присъстват председателят на Народното събрание Наталия Киселова и министърът на образованието Красимир Вълчев

Софийски университет
Снимка: БТА
Слушай новината

Откриват новата академична година в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това ще стане с тържествена церемония в аулата на Ректората на университета.

Официалният старт на академичната година ще даде ректорът проф. Георги Вълчев.

Преди академичното тържество ръководството и академичният съвет на университета ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви.

На събитието ще присъстват председателят на Народното събрание Наталия Киселова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

# Наталия Киселова #нова академична година #Красимир Вълчев #образователен министър #Софийски университет

Последвайте ни

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
2
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
3
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
4
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
5
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври
6
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Образование

Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика
Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика
Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са пропуските Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са пропуските
Чете се за: 02:52 мин.
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона? Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
5332
Чете се за: 04:35 мин.
1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври 1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври
Чете се за: 01:25 мин.
Забраната за телефони в клас: Всяко училище само ще определя какви ще са правилата Забраната за телефони в клас: Всяко училище само ще определя какви ще са правилата
Чете се за: 02:47 мин.
Учителят, ученикът и машината - изкуственият интелект в класната стая Учителят, ученикът и машината - изкуственият интелект в класната стая
Чете се за: 08:15 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол
Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица - ще има ли кворум Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица - ще има ли кворум
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
60 са вече жертвите на земетресението във Филипините 60 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Дъждовно и все по-студено време в сряда
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Бюджетна блокада в САЩ: Републиканци и демократи не се споразумяха
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Откриват новата учебна година в Софийския университет "Св....
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ