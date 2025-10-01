БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дъждовно и все по-студено време в сряда

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
дъждовно време
Облачността днес ще е по-често значителна, а след обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. По-сероизни валежи се очакват вечерта и през нощта.

Минималните температури ще са между 5° и 10°, малко по-високи по крайбрежието на морето. Максималните ще са от едва 15°-16° в Западна България до около 23° в югоизточните части от страната, в София – около 16°.

Ще духа слаб западен вятър, след обяд ще се усили до умерен.

По Черноморието облачността ще е променлива, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб северозападен вятър, около и след обяд ще се ориентира от изток-североизток.

Температурите следобед ще са между 16° и 20°. Вълнението на морето ще е слабо, но през нощта ще се усили.

В планините ще е облачно. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра височина - сняг. През нощта валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, но по най-високите части на Рила и Пирин ще е силен с посока от запад-югозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

През нощта в западните райони от страната валежите ще са интензивни и значителни. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него ще нахлува студен въздух.

В четвъртък и в петък валежите ще са повсеместни, интензивни и значителни по количество. В планините над 1800 метра височина ще вали сняг. Дневните температури ще са от 6°-7° в западните до 19°-20° в югоизточните райони и по Черноморието.

В петък валежите ще продължат, в планиниските части в Западна България границата между дъжд и сняг ще падне под 1000 метра.

Ще престане да вали в събота, но само временно. Нова валежна обстановка ще се разрази в неделя. Ще бъде студено за началото на октомври - минималните температури в събота ще са предимно между 2° и 7°, максималните – от 13° до 18°, в неделя слабо ще се повишат.

