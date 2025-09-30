БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Предизборна кампания в РСМ: Съседите ни гласуват на 19 октомври

По света
В изборите участват общо 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати

В Република Северна Македония стартира предизборната кампания за местните избори. Те ще се проведат на 19 октомври с балотаж на 2 ноември. В изборите участват общо 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати. Най-много кандидати за кмет има в Скопие – 16.

Като основни ангажименти на местната власт от управляващата ВМРО-ДПМНЕ обявиха: чист въздух, зелени площи, адекватен обществен транспорт, мерки за местно икономическо развитие.

"Събрахме се тук, за да превърнем Скопие в град, където гражданите ще живеят достойно, приятно и безопасно. Град на чистата емоция и искрената любов, изразена от хората", каза Орче Георгиевски, кандидат за кмет на Скопие от ВМРО-ДПМНЕ.

На предишните местни избори през 2021г., управляващите спечелиха голяма част от кметските постове в 80-те общини в страната и Скопие.

Искаме край на авторитарната власт, която управлява, каза в речта си лидерът на опозционния Социалдемократически съюз в Крушево.

"СДСМ не иска власт, нито един глас за партията, нито за нейните интереси. Искаме вот за предотвратяване на действителната авторитарна власт, която управлява извън всякакъв контрол", заяви Венко Филипче, лидер на СДСМ.

Филипче заяви още, че ВМРО-ДПМНЕ е обещала справедливост, но е довела до несправедливост, нефункциониращи институции, ниски заплати, покачващи се цени и стагнация в икономиката и съдебните реформи.

Основната битка в албанския политически блок ще бъде в скопската община Чаир. Това са осмите по ред избори за местни власти от обявяването на независимостта на страната.

#Скопие #РСМ #избори

