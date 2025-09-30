БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите

Цветелина Катанска
У нас
Според Фискалния съвет правителството ще успее да постигне 2,9% дефицит в края на тази година, но трябва да бъдат взети мерки, за да се случи това

Разходите в следващия бюджет трябва да бъдат намалени, както препоръчва Международния валутен фонд, а също така бюджетният дефицит - овладян преди да се увеличи сериозно. Това посъветваха експертите от Фискалния съвет.

Месец преди да бъде внесен проектобюджетът за 2026 година в парламента, представители на институцията се срещнаха с депутати от подкомисията за контрол на публичните средства.

Според Фискалния съвет правителството ще успее да постигне 2,9% дефицит в края на тази година, но трябва да бъдат взети мерки, за да се случи това. Ако не бъдат - бюджетният дефицит ще мине 9 млрд. лева и ще бъде повече от 5%. Това от своя страна ще се отрази автоматично и на следващия бюджет.

"Тенденцията, която виждаме през последните месеци, е неблагоприятна за изпълнение на бюджета по начина, по който вие народното събрание сте го приели", каза Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет.

От Фискалния съвет отчитат противоречиви данни за изпълнението на бюджета през 2025 година поне на базата на първите седем месеца. От една страна, събирането на приходната част върви добре, макар и далече от заложеното в бюджета, разходите пък се увеличават.

"Онова, което остава като очаквано неизпълнение на неданъчните приходи, е около 3 млрд. лева. Рисковете и неизвестностите за следващата година са много повече за тази", коментира Любомир Дацов, Фискален съвет.

Все по-тежко става положението с пенсиите и тяхното изплащане, отчитат от Фискалния съвет. Липсва и достастъчно воля за сериозна пенсионна реформа. Оттам препоръчват да не се увеличава осигурителната вноска, а да се помисли за реформи в стълбовете на самата система.

"Ние се намираме в ситуация, в която спешно трябва да бъдат взети мерки за намаляване на разходите за по-добра ефективност, ефикасност и икономичност, за да може този бюджетен дефицит да бъде овладян", заяви Мартин Димитров, председател на подкомисията за контрол на публичните средства в НС.

Истинската дискусия за следващия бюджет ще започне след като Министерството на финансите обяви параметрите му.

