Венислав Антов: Най-голямото оръжие на отбора е колективът

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Щастлив съм, че имах възможност да играя и то точно на финала, и се надявам след някоя друга година да успеем и да спечелим някой финал. Това каза националът Венислав Антов пред медиите по време на тържеството по посрещане на сребърните медалисти от световното първенство по волейбол.

Той отбеляза, че най-голямото оръжие на отбора е колективът.

"Това, което успяхме да изградим през тези пет месеца е колективът, пък и от предни години. Но това, което трябва да надградим със сигурност е и технически, и тактически, което предполагам ще помогне тази година, почти всички ще играем в чужбина в силни първенства. И вярвам, че другата година всички ще се върне на едно много по-добро ниво", разясни Антов.

Вижте интервюто във видеото!

#Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #Венислав Антов

