Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи Нобелова награда

САЩ са изправени пред "война отвътре" заради престъпността и имиграцията, заяви Доналд Тръмп. В реч пред безпрецедентно събиране на стотици висши военни офицери, той предупреди, че армията ще бъде въвлечена в акции в редица градове, управлявани от демократите.

Ден след обявяването на плана за Газа, Тръмп заяви, че ще бъде обида за страната му, ако самият той не получи Нобелова награда за мир. Президентът често подчертава, че е сложил край на няколко войни.