Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св....
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи Нобелова награда

По света
Президентът на САЩ често подчертава, че е сложил край на няколко войни

САЩ са изправени пред "война отвътре" заради престъпността и имиграцията, заяви Доналд Тръмп. В реч пред безпрецедентно събиране на стотици висши военни офицери, той предупреди, че армията ще бъде въвлечена в акции в редица градове, управлявани от демократите.

Ден след обявяването на плана за Газа, Тръмп заяви, че ще бъде обида за страната му, ако самият той не получи Нобелова награда за мир. Президентът често подчертава, че е сложил край на няколко войни.

"Ще получите ли Нобелова награда? Абсолютно не. Ще я дадат на някой, който не е направил нищо. Ще я дадат на някой, който е написал книга за начина на мислене на Доналд Тръмп и какво е необходимо, за да се разрешат войните. Нобеловата награда ще отиде при писател. Ще видим какво ще се случи, но това би било голяма обида за страната ни. Ще ви кажа, че не я искам аз, искам страната да я получи", каза Доналд Тръмп.

Американското правителство е заплашено от бюджетен блокаж
Американското правителство е заплашено от бюджетен блокаж
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
Чете се за: 02:15 мин.
Израел и Хамас са "много близо" до постигане на споразумение, заявиха от Белия дом
Чете се за: 00:32 мин.
САЩ налагат мито от 100 процента върху филми, продуцирани в чужбина, каза Тръмп
Чете се за: 06:02 мин.
Нападение срещу мормонска църква в Мичиган
Чете се за: 00:37 мин.
Тръмп обеща "нещо специално" в преговорите за Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.

НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 01:15 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
