Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира

Белият дом огласи плана си от 20 точки за мир в Близкия изток, по време на срещата на израелския премиер Бенямин Нетаняху с Доналд Тръмп във Вашингтон.

САЩ ще установи диалог между Израел и палестинците, за да се договорят за политически хоризонт за "мирно и благоденстващо съжителство".

Според плана, Газа ще бъде дерадикализирана зона, свободна от тероризъм. Израел няма да я окупира или анексира. Хамас и други фракции се съгласяват да не участват в управлението на ивицата. Анклавът ще бъде управляван от временен аполитичен палестински комитет от технократи. В него ще влязат и международни експерти.

На членове на Хамас , които искат да напуснат Газа ще се даде безопасно преминаване в други страни. Съединените щати ще разработят план за икономическото възстановяване на Газа.

Израел, Катар и Съединените щати ще създадат тристранен механизъм за координация. Нетаняху изрази съжаление, че Израел е нарушил суверенитета на Катар, и потвърди, че Тел Авив няма да извърши подобна атака отново в бъдеще.