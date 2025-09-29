БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира

Белият дом огласи плана след срещата Тръмп - Нетаняху

американският план газа зона свободна тероризъм израел анексира
Слушай новината

Белият дом огласи плана си от 20 точки за мир в Близкия изток, по време на срещата на израелския премиер Бенямин Нетаняху с Доналд Тръмп във Вашингтон.

САЩ ще установи диалог между Израел и палестинците, за да се договорят за политически хоризонт за "мирно и благоденстващо съжителство".

Според плана, Газа ще бъде дерадикализирана зона, свободна от тероризъм. Израел няма да я окупира или анексира. Хамас и други фракции се съгласяват да не участват в управлението на ивицата. Анклавът ще бъде управляван от временен аполитичен палестински комитет от технократи. В него ще влязат и международни експерти.

На членове на Хамас , които искат да напуснат Газа ще се даде безопасно преминаване в други страни. Съединените щати ще разработят план за икономическото възстановяване на Газа.

Израел, Катар и Съединените щати ще създадат тристранен механизъм за координация. Нетаняху изрази съжаление, че Израел е нарушил суверенитета на Катар, и потвърди, че Тел Авив няма да извърши подобна атака отново в бъдеще.

"Искам също да благодаря на премиера Нетаняху за съгласието му с плана и за доверието, че ако работим заедно, можем да сложим край на смъртта и разрушенията, на които сме свидетели толкова години, десетилетия, дори векове, и да започнем нова глава на сигурност, мир и просперитет за целия регион. Искам да кажа и за срещите и диалозите, които имахме с други страни, като Саудитска Арабия, емира на Катар, президента на Турция, кралят на Йордания беше с нас. Войната незабавно ще спре, ако двете страни приемат плана. Предложението е изключително справедливо. Изграждането на мира няма да бъде лесно", коментира американският президент.

# Доналд Тръмп #Израел срещу Хамас #САЩ #Газа #Бенямин Нетаняху #Израел

