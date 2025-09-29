БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм,...
Чете се за: 02:15 мин.
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как приемат в Италия своята пета световна титла по волейбол ?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

На Ботуша емоциите са приповдигнати.

приемат италия своята пета световна титла волейбол
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Емоциите в Италия след волейболния триумф на световното първенство във Филипините са повече от приповдигнати. Италианците приемат по-сдържано спечеленото злато.

Може би защото това е пета световна титла в историята на Италия, но тук се подготвят големи празненства за 8 октомври, когато президентът Серджо Матарела ще приеме в президентския дворец както мъжкия, така и женския национален отбор на Италия. И двата тима триумфираха със световната титла.

Медиите сипят възхвали за своите момчета, но отбелязват и това, че България разполага с едно изключително талантливо поколение.

Повече от репортажа на Радостин Любомиров гледайте във видеото!

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #национален отбор на Италия по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
1
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
2
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
3
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
4
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
5
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
6
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Волейбол

Андрей Жеков: Този отбор успя да запали хората
Андрей Жеков: Този отбор успя да запали хората
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Чете се за: 01:20 мин.
Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме
Чете се за: 02:15 мин.
Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на България е абсолютно закономерен Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на България е абсолютно закономерен
Чете се за: 03:32 мин.
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
Чете се за: 02:22 мин.
Как волейболистите ни обединиха нацията Как волейболистите ни обединиха нацията
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
България заема шесто място в Европа по затлъстяване
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия...
Чете се за: 04:05 мин.
Екология
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ