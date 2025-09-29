Как приемат в Италия своята пета световна титла по волейбол ?

Емоциите в Италия след волейболния триумф на световното първенство във Филипините са повече от приповдигнати. Италианците приемат по-сдържано спечеленото злато.

Може би защото това е пета световна титла в историята на Италия, но тук се подготвят големи празненства за 8 октомври, когато президентът Серджо Матарела ще приеме в президентския дворец както мъжкия, така и женския национален отбор на Италия. И двата тима триумфираха със световната титла.

Медиите сипят възхвали за своите момчета, но отбелязват и това, че България разполага с едно изключително талантливо поколение.

