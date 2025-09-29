Проливни дъждове и наводнения в Испания напомниха за миналогодишния потоп

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в различни провниции на Испания и напомниха за миналогодишното водно бедствие, което отне живота на 223 души. Червен код е обявен във Валенсия и още няколко града. Очаква се бурята "Габриел" да донесе още лошо време.

Учебни заведения, библиотеки, паркове, пазари и други обществени места бяха затворени във Валенсия, Източна Испания, след като проливни дъждове доведоха до червен код и опасения от повторение на смъртоносните наводнения, които поразиха района миналата година.

Националната метеорологична агенция на Испания предупреди за "изключителна опасност" в провинциите Валенсия и Кастельон, както и в Тарагона и съседна Каталуния. На много места се наложи спасяване на хора.

"Евакуирахме семейство, което беше затиснато на последния етаж на къщата си. Първият етаж и колите бяха наводнени", коментира Диего Едо, спасителен екип в Сарагоса.

Бедствието от миналата година отнело живота на близо 230 души все още е в съзнанието на местните хора.

"Валеше силно, прозорците бяха замъглени, улиците бяха пълни с вода и ни беше страх, защото не знаехме дали няма да стане същото като миналия път", каза Лучия Пикерас, жител на Алдая.

Количеството вода, паднало в Алдая, е около 57 литра на квадратен метър. Гражданска защита изпрати съобщения до жителите на южните райони на Тарагона с призив да не напускат домовете си и да не се приближават до речни корита и потоци.

Бурята "Габриел" достигна Испания, след като премина през португалските Азорски острови. Метеорлозите очакват още силни бури и валежи до 300 литра на квадратен метър.