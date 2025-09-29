БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол

Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
На 30 септември, вторник, от 10:00 ч. по БНТ 1 започва специалното студио "Триумфът на "лъвовете" с водещи Тереза Мутафчиева и Илиян Енев, посветено на пристигането на националния ни отбор по волейбол в България.

От 17:30 ч. БНТ 1 ще излъчи на живо от площад "Св. Александър Невски" тържественото събитие за посрещането на сребърните медалисти и ще направи зрителите съпричастни с емоциите след историческия успех на световното първенство във Филипините.

В 19:30 ч. по БНТ 1 гледайте филма за Александър Николов "Волейболно ДНК", част от поредицата "Спортните таланти на България".

МВнР: Българската гражданка в Русия е задържана по подозрение в мошеничество
МВнР: Българската гражданка в Русия е задържана по подозрение в мошеничество
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
Защо младите затъват в дългове?
Чете се за: 03:12 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
Чете се за: 01:20 мин.
Столична община стартира основен ремонт на язовир "Иваняне-2"
Чете се за: 04:00 мин.

Служителите на ДАИ опитали да подкупят екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Служителите на ДАИ опитали да подкупят екипа на Роби Уилямс с Гугъл...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
„Топлофикация" публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
