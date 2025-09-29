БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са пропуските

Цанка Николова от Цанка Николова
Тестът ще е изцяло онлайн

Шестокласниците на онлайн тест по математика в петък. Идеята на просветното министерство е по този начин да провери как се справят учениците, какви проблеми имат, какво ги затруднява и върху какво трябва да наблегнат.

Тестът няма общо с НВО след седми клас и ще съдържа само задачи по математика. Какви са нагласите на ученици, учители и родители дни преди теста?

13 задачи - 11 с избираем и 2 с кратък свободен отговор. Тест, изцяло онлайн, който ще свери часовника и на учители, и на ученици.

"Засега най-трудно понякога са ми уравненията, с дробите се справям добре. Теста в петък е хубаво, че ще го направя, защото ще тестваме нашите знания и умения по математика на национално ниво, а не само в нашето училище", коментира Гергана Николова, шестокласничка в 108 СУ "Никола Беловеждов" - София.

"Не усещам някакво голямо напрежение. Ние подготвяме с начален преговор учениците, така че те, мисля, че не го приемат със страх, просто леко се притесняват като едно нормално изпитване", посочи Лидия Тодорова, учител по математика в 108 СУ "Никола Беловеждов" - София.

"Това, което бих апелирала и като родител, и като специалист, работещ с деца, е максимално да сме спокойни като родители и да оставим децата в петък спокойно да отидат на това външно оценяване, както и на всеки друг изпит", каза Яна Алексиева, Асоциация "Родители".

"Искам да заявя, че не целим учениците да имат слаби оценки, категорично не. Просто искаме да видим в това изследване какви пропуски имат и до колко са усвоили учебното съдържание и какви мерки да предприемем за това", обясни Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието.

"Това е хубаво, че се случва точно сега в началото на 6-и клас, за да може да се вземат необходимите мерки по-рано, а не в 7-и клас, когато вече има натрупани сериозни пропуски", смята Лидия Тодорова.

По желание на учениците и по преценка на учителите оценките могат да бъдат вписвани.

"От анализа на национално ниво ще можем да преценим какво от учебните програми е натоварило учениците, какво от съдържанието е по-тежко", коментира Емилия Лазарова.

Подобно национално изследване имаше и миналата година, но за деветокласниците.

#6 клас #математика #тест

