БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордно затопляне на океаните през 2025 година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази
рекордно затопляне океаните 2025 година
Снимка: Pixabay
Слушай новината

Съдържанието на топлина на световните океани на дълбочина до 2000 метра е достигнало нов рекорд през 2025 г., показват резултатите от анализ на международна група учени, цитирани от ДПА и Синхуа.

Екип, ръководен от Лицзин Чън от Китайската академия на науките в Пекин, публикува своите резултати от изследването с данни от 1958 г. насам в списанието Advances in Atmospheric Sciences. Според изводите на учените през 2025 г. топлинната енергия в океаните се е увеличила с 23 квадрилиона мегаджаула в сравнение с 2024 г.

По отношение на средните глобални температури на морската повърхност, 2025 г. е третата най-топла година, след 2024 и 2023 г., поясняват учените.

Изследователите обясняват разликата между температурите в дълбочина и тези на повърхността с факта, че климатичното явление Ел Ниньо в Тихия океан значително е отслабнало през изминалата година. Фазата Ел Ниньо обикновено се свързва с по-високи глобални температури на морската повърхност.

При оценката на топлинното съдържание обаче се отчитат и температурите в по-дълбоките слоеве на океаните. Поради това увеличението на топлинното съдържание е сравнително по-слабо повлияно от повърхностни климатични явления и се счита за по-важен показател за глобалното затопляне.

„Океанът поглъща над 90% от излишната топлина, задържана от парниковите газове, което го прави основният топлинен резервоар на климатичната система. Тъй като топлинното съдържание на океаните отразява натрупването на топлина, съхранявана в тях, то представлява един от най-добрите показатели за дългосрочните климатични промени“, пишат авторите на изследването, цитирани от ДПА.

#океани #затопляне

Последвайте ни

ТОП 24

340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
1
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
2
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
3
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
4
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
5
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без договори
6
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Още

Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
За 9-а поредна година: Регистираха рекордно затопляне в океаните през 2025 г. За 9-а поредна година: Регистираха рекордно затопляне в океаните през 2025 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Защо е опасно използването на изкуствения интелект? Защо е опасно използването на изкуствения интелект?
Чете се за: 03:55 мин.
Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година
Чете се за: 01:57 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас: Промяната трябва да дочака по-добри времена Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас: Промяната трябва да дочака по-добри времена
Чете се за: 05:47 мин.

Водещи новини

БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари
БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
81 години от Кървавата Коледа
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Застудяване и снеговалежи в страната
Чете се за: 02:12 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ