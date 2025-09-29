Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера

Жестоко убийство разтърси Пещера на 27 септември. 62-годишна жена е била умъртвена с кухненски нож в дома си в квартал „Пирин“. Сигналът за трагедията е подаден в 12:20 ч. на телефон 112 от екип на спешна помощ, който открил жертвата вече без живот.

Разследването установило, че малко преди инцидента съседът на жената – мъж на 48 години, отишъл в къщата ѝ и изчакал съпругът ѝ да излезе за работа. Докато тя била навън, той проникнал в една от стаите и откраднал пари и мобилен телефон. Когато жената се върнала, между двамата избухнал конфликт. В хода на скандала мъжът грабнал кухненски нож и нанесъл множество удари в областта на корема, гърдите и лицето ѝ, довели до смъртта ѝ.

Извършителят е установен няколко часа по-късно при операция „по горещи следи“. Той е криминално проявен жител на Пещера и живее в същия квартал. Полицията е открила ножа, както и парите и телефона, взети от жертвата.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура – Пазарджик. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане за постоянен арест.