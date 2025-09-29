БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
У нас
48-годишен съсед намушка с кухненски нож своя съгражданка след спор и опит за кражба; извършителят е задържан по горещи следи

полицията разследва тежко криминално престъпление първомай
Снимка: БТА
Жестоко убийство разтърси Пещера на 27 септември. 62-годишна жена е била умъртвена с кухненски нож в дома си в квартал „Пирин“. Сигналът за трагедията е подаден в 12:20 ч. на телефон 112 от екип на спешна помощ, който открил жертвата вече без живот.

Разследването установило, че малко преди инцидента съседът на жената – мъж на 48 години, отишъл в къщата ѝ и изчакал съпругът ѝ да излезе за работа. Докато тя била навън, той проникнал в една от стаите и откраднал пари и мобилен телефон. Когато жената се върнала, между двамата избухнал конфликт. В хода на скандала мъжът грабнал кухненски нож и нанесъл множество удари в областта на корема, гърдите и лицето ѝ, довели до смъртта ѝ.

Извършителят е установен няколко часа по-късно при операция „по горещи следи“. Той е криминално проявен жител на Пещера и живее в същия квартал. Полицията е открила ножа, както и парите и телефона, взети от жертвата.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура – Пазарджик. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане за постоянен арест.

#пещера #убийство

Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“
Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“
Няма да има режим на водата във Велико Търново Няма да има режим на водата във Велико Търново
Три домашни питбула нападнаха мъж и негово куче във Варна Три домашни питбула нападнаха мъж и негово куче във Варна
Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2” Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2”
Огромни задръствания на АМ "Тракия" край Ихтиман затрудниха пътуващите през уикенда Огромни задръствания на АМ "Тракия" край Ихтиман затрудниха пътуващите през уикенда
Катастрофа с камион затруднява движението на международния път между Благоевград и Северна Македония Катастрофа с камион затруднява движението на международния път между Благоевград и Северна Македония
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
У нас
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
У нас
