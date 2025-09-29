БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 01:40 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

Историята на световния феномен Покемон

Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Когато през 1996 г. в Япония се появяват игрите Pokemon Red и Pokemon Green, никой не предполага, че това е началото на едно от най-големите поп-културни явления в света. Създадени са от Сатоши Таджири, вдъхновен от детското си хоби да събира насекоми.

Покемоните бързо излизат извън на рамките на видеоигрите и превземат телевизията, киното и дори улиците.

През 1997 г. стартира анимето с вече легендарния тандем Аш Кечъм и Пикачу. Само година по-късно сериалът се появява извън Япония, превръщайки се в глобален хит и вдъхновявайки деца по целия свят да мечтаят да станат Покемон треньори.

В края на 90-те започва нова мания - Покемон картите. Училищата се изпълват с деца, които разменят, търгуват и спорят коя карта е по-силна.

През 2000 г. Покемон продължава да се разраства с нови поколения игри, нови покемони и още повече епизоди.

През 2016 г. мобилната игра Pokemon Go буквално завладява улиците, карайки милиони хора да излязат навън и да ловят покемони в реалния свят.

Защо Меркурий има гигантско ядро?
Защо Меркурий има гигантско ядро?
„Мета" обмисля инвестиции в България след 2028 г. заради регионалния потенциал
Чете се за: 00:42 мин.
NASA мисли за ядрен удар по астероид?!
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ усложняват визите, Европа печели инженери
Чете се за: 01:00 мин.
Мадона се завръща с нов албум през 2026г.
Чете се за: 00:40 мин.
Риана стана майка за трети път и изненада с името на дъщеря си
Чете се за: 00:47 мин.

Уволнени са служители от „Автомобилна администрация", поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Проруски протест в Кишинев на фона на победата на изборите на...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
