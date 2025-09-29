Историята на световния феномен Покемон

Когато през 1996 г. в Япония се появяват игрите Pokemon Red и Pokemon Green, никой не предполага, че това е началото на едно от най-големите поп-културни явления в света. Създадени са от Сатоши Таджири, вдъхновен от детското си хоби да събира насекоми.

Покемоните бързо излизат извън на рамките на видеоигрите и превземат телевизията, киното и дори улиците.

През 1997 г. стартира анимето с вече легендарния тандем Аш Кечъм и Пикачу. Само година по-късно сериалът се появява извън Япония, превръщайки се в глобален хит и вдъхновявайки деца по целия свят да мечтаят да станат Покемон треньори.

В края на 90-те започва нова мания - Покемон картите. Училищата се изпълват с деца, които разменят, търгуват и спорят коя карта е по-силна.

През 2000 г. Покемон продължава да се разраства с нови поколения игри, нови покемони и още повече епизоди.

През 2016 г. мобилната игра Pokemon Go буквално завладява улиците, карайки милиони хора да излязат навън и да ловят покемони в реалния свят.