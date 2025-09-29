Проруски протест в Кишинев на фона на победата на изборите на проевропейската партия

Проевропейската партия на президента Мая Санду убедително спечели парламентарните избори в Молдова. При обработени почти 100 процента от протоколите "Партията на действието и солидарността" получава малко над 50 процента от гласовете. На второ място е опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, който събира подкрепата на 24 на сто от гласувалите. Избирателната активност е била 52 процента. Основният опозиционен лидер и бивш президент Игор Додон призова за протест пред парламента в този час.

От Кишинев предават специалните пратеници на БНТ Теодора Гатева и Иван Ставрев.

Игор Гросу, лидер на "Партията на действието и солидарността": "Благодарим на всеки, който отиде до изборните секции и отговори на призива ни да участва в изборите. Това е много важен избор за Молдова. Наблюдаваме опити за намеса в изборния процес от престъпни групи, подкрепяни от Руската федерация, опити за дестабилизация, бомбени заплахи и други провокации както на територията на Молдова, така и в чужбина".