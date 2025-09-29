Проруски протест в Кишинев на фона на победата на изборите на проевропейската партия

Проевропейската партия на президента Мая Санду убедително спечели парламентарните избори в Молдова. При обработени почти 100 процента от протоколите "Партията на действието и солидарността" получава малко над 50 процента от гласовете. На второ място е опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, който събира подкрепата на 24 на сто от гласувалите. Избирателната активност е била 52 процента. Основният опозиционен лидер и бивш президент Игор Додон призова за протест пред парламента в този час.
От Кишинев предават специалните пратеници на БНТ Теодора Гатева и Иван Ставрев.
Игор Гросу, лидер на "Партията на действието и солидарността": "Благодарим на всеки, който отиде до изборните секции и отговори на призива ни да участва в изборите. Това е много важен избор за Молдова. Наблюдаваме опити за намеса в изборния процес от престъпни групи, подкрепяни от Руската федерация, опити за дестабилизация, бомбени заплахи и други провокации както на територията на Молдова, така и в чужбина".
Алексей Тулбуре, политически анализатор: "Казах още снощи, че вече няма интрига. Партията на действието и справдливостта - ПАС, победи. Ние продължаваме европейския курс. Затова настроението е добро и гледам към бъдещето с оптимизъм. Появи се нова опозиция, това е хубав знак.... Няма партия на Шор в парламента. Шор е откровен партньор на Кремъл, чиято задача беше да подкопава стабилността и демократичните основи в страната. Като цяло, ситуацията в парламента се подобри. Имаме увереност, че оставащият път до пълното встъпване в ЕС ще изминем без особени сътресения. Ако, разбира се, не се появи външна заплаха, която да ни попречи да го направим."