БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм,...
Чете се за: 02:15 мин.
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три домашни питбула нападнаха мъж и убиха кучето му във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

Собственикът на агресивните кучета е задържан

три домашни питбула нападнаха мъж негово куче варна
Слушай новината

Три домашни кучета от породата американски стафордширски териер нападнаха мъж и негово куче във Варна. Озверелите животни са били насъскани от собственика им, каза пред БНТ потърпевшият украинец Артьом Манжос. След инцидента той е с множество наранявания по крайниците, а кучето му е починало във ветеринарна клиника от получените рани.

Инцидентът е станал в градинката зад варненската поликлиника "Света Екатерина", където пострадалият мъж разхождал кучето си. Той разказа, че териерите са били без поводи и намордници. Те били насъскани от собственика им срещу кучето му.

"И те започнаха да я убиват. Аз опитах да спася своето куче и те ме хапаха за ръцете. Крещяхме да ни помогнат и да си приберат кучетата", каза Артьом Манжос.

"Ние започнахме да ги разделяме. Собственикът им седеше тук и ние го помолихме да ги спре кучетата. Той се усмихваше и гледаше това зрелище", коментира Татяна Юриевна.

Озверелите кучета съборили Артьом на земята и продължили да разкъсват домашния му любимец.

"И този мъж дори се опита да ми попречи да спася моето куче. В този момент разбрах, че ако падна още надолу, те ще ме захапят за шията", разказва пострадалият.

На мястото на инцидента пристига патрулен автомобил на полицията.

"Кучето ми беше цялото в кръв. Мъжът ми- също. Закарахме кучето във ветеринарна клиника, но загубата на кръв беше голяма и то умря", обясни Татяна Юриевна.

Семейството твърди, че не е провокирало собственика на питбулите. Подали са сигнали до институциите с искане агресивните кучета да бъдат отнети от собственика им. Инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили, че териерите не са ваксинирани срещу бяс тази година. Едно от животните дори не е било регистрирано в кметството.

"В момента текат процедури, свързани с полицията и прокуратурата. Нека да си свършат работата и тогава ние може да вземем отношение дали да бъдат прибрани в приюта в Каменар или не", заяви Илия Коев – зам.-кмет на община Варна.

Собственикът на териерите е задържан. А потърпевшите са решили да търсят правата си в съда.

#питбули #Варна #нападение

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
1
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
2
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
3
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
4
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
5
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
6
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Регионални

"Нов живот за Ротондата": Представиха идеи за обновяване на площада пред софийската Централна гара
"Нов живот за Ротондата": Представиха идеи за обновяване на площада пред софийската Централна гара
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на премиера Желязков До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на премиера Желязков
Чете се за: 03:35 мин.
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2 „Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2
Чете се за: 01:20 мин.
Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска „Спаси София“ Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска „Спаси София“
Чете се за: 01:55 мин.
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
Чете се за: 01:30 мин.
Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“ Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
България заема шесто място в Европа по затлъстяване
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия...
Чете се за: 04:05 мин.
Екология
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ