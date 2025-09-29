Три домашни питбула нападнаха мъж и убиха кучето му във Варна

Три домашни кучета от породата американски стафордширски териер нападнаха мъж и негово куче във Варна. Озверелите животни са били насъскани от собственика им, каза пред БНТ потърпевшият украинец Артьом Манжос. След инцидента той е с множество наранявания по крайниците, а кучето му е починало във ветеринарна клиника от получените рани.

Инцидентът е станал в градинката зад варненската поликлиника "Света Екатерина", където пострадалият мъж разхождал кучето си. Той разказа, че териерите са били без поводи и намордници. Те били насъскани от собственика им срещу кучето му.

"И те започнаха да я убиват. Аз опитах да спася своето куче и те ме хапаха за ръцете. Крещяхме да ни помогнат и да си приберат кучетата", каза Артьом Манжос. "Ние започнахме да ги разделяме. Собственикът им седеше тук и ние го помолихме да ги спре кучетата. Той се усмихваше и гледаше това зрелище", коментира Татяна Юриевна.

Озверелите кучета съборили Артьом на земята и продължили да разкъсват домашния му любимец.

"И този мъж дори се опита да ми попречи да спася моето куче. В този момент разбрах, че ако падна още надолу, те ще ме захапят за шията", разказва пострадалият.

На мястото на инцидента пристига патрулен автомобил на полицията.

"Кучето ми беше цялото в кръв. Мъжът ми- също. Закарахме кучето във ветеринарна клиника, но загубата на кръв беше голяма и то умря", обясни Татяна Юриевна.

Семейството твърди, че не е провокирало собственика на питбулите. Подали са сигнали до институциите с искане агресивните кучета да бъдат отнети от собственика им. Инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили, че териерите не са ваксинирани срещу бяс тази година. Едно от животните дори не е било регистрирано в кметството.

"В момента текат процедури, свързани с полицията и прокуратурата. Нека да си свършат работата и тогава ние може да вземем отношение дали да бъдат прибрани в приюта в Каменар или не", заяви Илия Коев – зам.-кмет на община Варна.

Собственикът на териерите е задържан. А потърпевшите са решили да търсят правата си в съда.