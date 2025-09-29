БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс

След сигнал до МВР и британското посолство служители на "Автомобилна администрация" са задържани

поискан подкуп шофьори камиони превозващи техника концерта роби уилямс
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани за 72 часа.

Това съобщават от Института за пътна безопасност, откъдето настояват за становище по случая от транспортния министър Гроздан Караджов.

"Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", се посочва още в позицията на института.

Министърът на транспорта се очаква да даде подробности за случая и да отговори на института по-късно днес.

