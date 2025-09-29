Александър Димитров: Трявба да променим средата в националния отбор и да говорим, едва когато постигнем нещо

Селекционерът на българския национален отбор по футбол за мъже Александър Димитров даде първото си телевизионно интервю, след като бе назначен на поста.

Наставникът поздрави волейболните национали, които спечелиха сребърни медали на световното първенство.

"Имах възможността да тренирам волейбол две години. От волейбола искам да взема средата. Тяхната увереност, самочувствие, скромност и интелигентност. Това нещо ще се опитам да променя в мъжкия национален отбор по футбол. Поздравления за българския волейбол. Те са пример за подражание. Интервютата на волейболистите ще бъдат показани на лагера, който ни предстои. Егото ни във футбола е много високо и малко трябва да се приземим. Да вземем техния пример и да бъдем по-скромни. Първо да работим и да говорим, когато постигнем нещо. Така ще бъде, докато съм треньор", категорично заяви той в интервю за предаването "Денят започва".

Треньорът е категоричен, че успехите ще се подобрят, ако настъпи промяна в средата.

"Надявам се да видим резултат веднага в отношението на играчите към тренировъчния и състезателния процес. Не че досега не го е имало. Обществената оценка за младежкия национален отбор беше много висока. Младежите отидоха при мъжете, но там не се получи. Трябва да се промени средата. За мен е огромна чест и отговорност да водя отбора. Понякога се получава да имаме нереалистични очаквания. Има голям негативизъм в българското общество", допълни Димитров.

Селекционерът коментира ролята на лидерите в отбора, работата в детско-юношеските школи, правилата за български футболисти от страна на Българския футболен съюз и скандалите с черно тото.

"Не може само Десподов да решава всеки мач и няма да го прави. Футболът е проста игра за умни хора. Лидер е този, който може да носи лична отговорност. Човекът, който трябва да носи най-голяма отговорност е треньорът. След това всички трябва да са лидери. Проведох разговори с част от играчите. Искам капитанът да бъде връзката между треньора и играчите. Той да дава пример. Детско-юношеските школи работеха добре. Сега се опитваме да доразвием това. Надявам се да се вземат много крути мерки, за да се прекрати черното тото", добави наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.