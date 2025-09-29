БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:00 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Трявба да променим средата в националния отбор и да говорим, едва когато постигнем нещо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на българския национален отбор по футбол за мъже е готов за предизвикателството, което му предстои.

александър димитров трявба променим средата националния отбор говорим постигнем нещо
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Селекционерът на българския национален отбор по футбол за мъже Александър Димитров даде първото си телевизионно интервю, след като бе назначен на поста.

Наставникът поздрави волейболните национали, които спечелиха сребърни медали на световното първенство.

"Имах възможността да тренирам волейбол две години. От волейбола искам да взема средата. Тяхната увереност, самочувствие, скромност и интелигентност. Това нещо ще се опитам да променя в мъжкия национален отбор по футбол. Поздравления за българския волейбол. Те са пример за подражание. Интервютата на волейболистите ще бъдат показани на лагера, който ни предстои. Егото ни във футбола е много високо и малко трябва да се приземим. Да вземем техния пример и да бъдем по-скромни. Първо да работим и да говорим, когато постигнем нещо. Така ще бъде, докато съм треньор", категорично заяви той в интервю за предаването "Денят започва".

Треньорът е категоричен, че успехите ще се подобрят, ако настъпи промяна в средата.

"Надявам се да видим резултат веднага в отношението на играчите към тренировъчния и състезателния процес. Не че досега не го е имало. Обществената оценка за младежкия национален отбор беше много висока. Младежите отидоха при мъжете, но там не се получи. Трябва да се промени средата. За мен е огромна чест и отговорност да водя отбора. Понякога се получава да имаме нереалистични очаквания. Има голям негативизъм в българското общество", допълни Димитров.

Селекционерът коментира ролята на лидерите в отбора, работата в детско-юношеските школи, правилата за български футболисти от страна на Българския футболен съюз и скандалите с черно тото.

"Не може само Десподов да решава всеки мач и няма да го прави. Футболът е проста игра за умни хора. Лидер е този, който може да носи лична отговорност. Човекът, който трябва да носи най-голяма отговорност е треньорът. След това всички трябва да са лидери. Проведох разговори с част от играчите. Искам капитанът да бъде връзката между треньора и играчите. Той да дава пример. Детско-юношеските школи работеха добре. Сега се опитваме да доразвием това. Надявам се да се вземат много крути мерки, за да се прекрати черното тото", добави наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Мястото на Александър Димитров начело на младежкия национален отбор...
Чете се за: 03:00 мин.
#Александър Димитров #Денят започва

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
4
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия (ГАЛЕРИЯ)
6
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Видео

Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме
Чете се за: 02:15 мин.
Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на Бъгария е абсолютно закономерен Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на Бъгария е абсолютно закономерен
Чете се за: 03:32 мин.
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
Чете се за: 02:22 мин.
Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч.
Как волейболистите ни обединиха нацията Как волейболистите ни обединиха нацията
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ