Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол

Чете се за: 03:00 мин.
Български футбол
Мястото на Александър Димитров начело на младежкия национален отбор по футбол на България до 21 години ще заеме Тодор Янчев.

александър димитров младежки състав години имало години помага работата
Снимка: startphoto.bg
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол на България. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов след проведеното днес заседание на Изпълнителния комитет. Договорът на специалиста е за срок от 2 години. Димитров заменя на поста Илиан Илиев, който напусна след загубите в световните квалификации с Испания и Грузия в началото на месеца.

„Преди по-малко от месец треньорът на националния отбор Илиан Илиев напусна и трябваше да изберем друг национален селекционер. Новият селекционер се казва Александър Димитров. Договорът е за две години. Надяваме се да имаме положителни резултати, като начин на игра на отбора и структура. Той дълго време беше треньор в младежкия национален отбор и голяма част от футболистите, които сега са в мъжкия отбор, са минали през него“, коментира Георги Иванов.

Александър Димитров ще бъде официално представен пред медиите утре. Треньорът ще дебютира начело на България срещу Турция в световната квалификация на 11 октомври.

Мястото на Александър Димитров начело на младежкия национален отбор по футбол на България до 21 години ще заеме Тодор Янчев.

Димитров оставя младежите на трето място в класирането на Група Б от квалификациите за Евро 2027. Националите спечелиха с 3:0 срещу Гибралтар и завършиха наравно 1:1 срещу Азербайджан, а дебютът на Янчев ще бъде в гостуване срещу Португалия на 10 октомври.

През последните 7 години – от декември 2018 г. до момента – Александър Димитров бе селекционер на младежкия национален отбор. Преди това е водил съответно и юношеските селекции на България до 19 и 17 г. През 2014 г. под негово ръководство съставът до 19 г. се класира на финалите на европейското първенство в тази възрастова категория, след като печели квалификационната си група в изключително сериозната конкуренция на Швеция, Чехия и Италия. Година по-късно – през 2015 г. – води и лъвчетата до 17 г. на еврофиналите в България.

В треньорската си кариера Александър Димитров е бил още пом.-треньор на младежкия национален отбор на България, работил е в Индонезия като помощник на Иван Колев в Персипура, в националния отбор на Индонезия и в олимпийски отбор на Индонезия, както и в родни клубове като Берое (Стара Загора), Локомотив (Горна Оряховица), Конелиано (Герман), Витоша (Бистрица) и Ботев (Пловдив).

Подробности вижте във видеото!

Александър Димитров: За мен е чест и огромна отговорност пред цялата страна
Александър Димитров: За мен е чест и огромна отговорност пред цялата страна
В щаба на новия национален селекционер като помощник-треньори...
Чете се за: 01:45 мин.
#национален отбор по футбол на България #Български футболен съюз (БФС) # Александър Димитров #Георги Иванов

