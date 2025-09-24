Бойко Димитров, СОС: Ремонтът в "Дружба" 2 е последица от лошото управление на "Топлофикация"

Общинският съвет е принципал на дружеството "Топлофикация", т.е. той назначава неговото ръководство и упражнява контрол, коментира в "Денят започва" председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров. По думите му сегашното ръководство е назначено по непрозрачен начин и с неясен натиск миналата година.

"Имаме сериозни съмнения, че тези хора са сложени там не заради професионални качества, а защото са лоялни към един или друг човек, който стои зад кулисите. Конкретният случай с ремонта на "Дружба" 2 е последица от лошото управление на "Топлофикация" десетилетия назад", заяви Бойко Димитров.

Зам.-председателят на Комисията по енергийно планиране в СОС Николай Велчев коментира, че има друг прочит на нещата.

"Топлофикация" е еднолично дружество, търговец. Кметът на София е задължен да следи кога започва отоплителният сезон, как ще бъде подготвен. Предполагам, че в тефтерчето на кмета на София пише - "Топлофикация" - концесия", допълни Николай Велчев.

Той е категоричен, че БСП не носи отговорност за "Топлофикация", защото не е управлявала София и столичния град.

"Философията на управлението на Васил Терзиев и на колегите е абсолютно същото като на ГЕРБ, което имаше София 35 години и което доведе "Топлофикация" до това състояние", каза още Николай Велчев.

Вижте целия разговор във видеото.