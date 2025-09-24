БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Димитров, СОС: Ремонтът в "Дружба" 2 е последица от лошото управление на "Топлофикация"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
жечо станков казуса дружба допусна дни хората без топла вода парно
Слушай новината

Общинският съвет е принципал на дружеството "Топлофикация", т.е. той назначава неговото ръководство и упражнява контрол, коментира в "Денят започва" председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров. По думите му сегашното ръководство е назначено по непрозрачен начин и с неясен натиск миналата година.

"Имаме сериозни съмнения, че тези хора са сложени там не заради професионални качества, а защото са лоялни към един или друг човек, който стои зад кулисите. Конкретният случай с ремонта на "Дружба" 2 е последица от лошото управление на "Топлофикация" десетилетия назад", заяви Бойко Димитров.

Зам.-председателят на Комисията по енергийно планиране в СОС Николай Велчев коментира, че има друг прочит на нещата.

"Топлофикация" е еднолично дружество, търговец. Кметът на София е задължен да следи кога започва отоплителният сезон, как ще бъде подготвен. Предполагам, че в тефтерчето на кмета на София пише - "Топлофикация" - концесия", допълни Николай Велчев.

Той е категоричен, че БСП не носи отговорност за "Топлофикация", защото не е управлявала София и столичния град.

"Философията на управлението на Васил Терзиев и на колегите е абсолютно същото като на ГЕРБ, което имаше София 35 години и което доведе "Топлофикация" до това състояние", каза още Николай Велчев.

Вижте целия разговор във видеото.

#"Дружба" 2 #Бойко Димитров #ПП-ДБ #"Топлофикация София" #СОС

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Регионални

Над 2600 дка е засегнатата площ от пожарите в Национален парк "Рила"
Над 2600 дка е засегнатата площ от пожарите в Национален парк "Рила"
Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан
Чете се за: 02:10 мин.
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
Чете се за: 04:32 мин.
Започва ремонтът на АМ "Тракия" в Пазарджишко Започва ремонтът на АМ "Тракия" в Пазарджишко
Чете се за: 00:52 мин.
Огромно задръстване на "Тракия" (ВИДЕО) Огромно задръстване на "Тракия" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Пътят към еврозоната: Разяснителна кампания за въвеждане на еврото във Велико Търново Пътят към еврозоната: Разяснителна кампания за въвеждане на еврото във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 2600 дка е засегнатата площ от пожарите в Национален парк...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ