"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира

Предстоящият ремонт на "Тополофикация" в "Дружба" 2 стана повод за скандали в общинския съвет и извън него. Близо 3 часа продължи изслушването на ръководството пред ресорната комисия в Столичната общината. В крайна сметка топлоподаването няма да бъде спирано за 90 дни, както беше обявено в началото, а поетапно за по 4-5 в различните райони. Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски се намеси в проблема, като обяви, че ще даде дружеството на прокуратурата. Кметът на София Васил Терзиев го призова да не се меси в общинските теми и да си гледа партията и парламента.

Ремонтът в "Дружба" 2 е критично важен и ще гарантира качествена услуга за дълъг период. Така директорът на "Тополофикация" оправда планирания 3-месечен ремонт, който започва паралелно с началото на отоплителния сезон.

От дружеството още веднъж повториха, че хората ще бъдат без парно и топла вода само по няколко дни.

Точен график ще има в понеделник, но спазването му не се гарантира.

Петър Петров, директор на "Топлофикация":

Той ще бъде съобразен изцяло с всички метеорологични прогнози, като той е индикативен, защото не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу.

Живеещите в "Дружба 2" не са доволни. Смятат, че е трябвало да бъдат информирани по-рано за ремонта и той да не се извършва през зимата.

"Защо чакаха да дойде прага на отоплителния сезон, за да се каже, че ще има ремонт, при положение, че още миналата година беше ясно, че има проблем-имаше непрекъснато аварии".

От "Топлофикация" отново заявиха, че са взели най-доброто решение и няма да се откажат от ремонта.

Сутринта в позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" обяви, че дава дружеството на прокуратурата заради скандала с парното в "Дружба" 2. Делян Пеевски попита дали дружеството не се води умишлено към фалит и защо кметът Васил Терзиев смята да предложи услугата за концесиониране. Според Пеевски кризата е поредният провал на кмета, ПП-ДБ и "Спаси София", а министърът на икономиката трябва да намери начин как да събере дълга от над 2 милиарда лева на дружеството.

Васил Терзиев отговори на обвиненията.

Васил Терзиев, кмет на София:

Когато толкова не си наясно с фактите, да пропуснеш, че дружеството има 2 милиарда задължения, когато аз съм встъпил в длъжност и избягваш малката подробност кой е принципал на дружеството. Така, че г-н Пеески каза страшни глупости тази сутрин.

Според Терзиев решението на проблема е концесия.

Васил Терзиев, кмет на София:

Аз не съм първият човек, който се е сетил, че трябва да има концесия на "Топлофикация", но всеки път темата е избягвана, защото има прекалено много преплетени интереси и общественият никога не е бил на 1-во място при взимането на тези решения.

А в залата отново имаше скандали , остри реплики и взаимни нападки за финансовото състояние на "Топлофикация". Най-активни с въпроси към дружеството бяха управляващите от ПП-ДБ, както и общинските съветници от "Спаси София". Според тях никой в общината не е знаел за предстоящия 3-месечен ремонт.

Стефан Спасов, общински съветник "Спаси София":

На практика ръководството не даде нито един отговор затова, че ремонтът е наложителен. Очаква се да струва 60 милиона лева, 90 дни няма да е възможно да бъде завършен.

От "Спаси София" се опасяват , че заради предстоящото по-голямо потребление на електричество, в този период ще започнат и проблеми с тока. Комисията за защита от дискриминация също излязоха със становище.

Според тях изборът на най-студения сезон за планиран ремонт нарушава правата на гражданите.