Терзиев: Пеевски кога оправи "държавата с главно Д", че започна да оправя и "Топлофикация"?

Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Натрупаните дългове са резултат от години безхаберие, заявява столичният кмет

Васил Терзиев
Снимка: БТА
Кметът на София Васил Терзиев отговори на позицията на Делян Пеевски от по-рано тази сутрин, в която лидерът на "ДПС - Ново начало" обяви, че сигнализира прокуратурата за ремонта на топлопровода в "Дружба" 2 и проблемите на "Топлофикация София".

Според Пеевски ситуацията е "поредният провал на Васил Терзиев".

"Кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София"? Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са "далеч от хората", но близо до ресурсите", пише Терзиев във Фейсбук публикация.

Кметът заявява още, че столичната "Топлофикация" е в тежко финансово състояние много отпреди да започне мандатът му, натрупаните дългове са резултат от години безхаберие, а дружеството "и до днес се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН, а не от моя екип".

Терзиев разчита прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на "Топлофикация" през последните 15 години.

"Защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност", допълва той.

#Васил Терзиев #"Топлофикация София" #делян пеевски

